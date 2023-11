VIP prohlídka i místa, kam se dostanou jen ošetřovatelé. Safari Park plní přání seniorů pravidelně

Už v pondělí 13. listopadu začíná další ročník Ježíškových vnoučat. kdy lidé mají možnost vybírat ze seznamu přání seniorů, která následně plní. Ježíškovými vnoučaty jsou dlouhodobě i ošetřovatelé šelem královédvorské zoologické zahrady, kteří splnili přání panu Jiřímu. Dvůr Králové 19:45 10. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Safari Park Dvůr Králové - Africké safari | Zdroj: Safari Park Dvůr Králové

Senior původem ze Slovenska pracoval velkou část života jako zahradní architekt a je milovníkem zvířat. Do královédvorské zoo ho přivezly pracovnice jednoho z domovů pro seniory ze sto čtyřicet kilometrů vzdálené Prahy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 VIP prohlídka i místa, kam se dostanou jen ošetřovatelé. V Safari Parku plní přání seniorů pravidelně

Při speciální prohlídce viděl Jiří například žirafy, a to na lávce vyhrazené pro VIP. „Okamžitě k nám začaly přicházet, protože jsou zvyklé na to, že v rámci VIP návštěv dostávají krmení,“ popisuje Kateřina Bílková, která v zoologické zahradě pracuje jako ošetřovatelka zvířat.

Ježíškovým vnoučetem je pravidelně. Stejně jako její spolupracovníci z úseku šelem. Jiřího se snažili co nejvíc potěšit. „V jeho očích bylo vidět, že z toho má obrovskou radost.“

Míst, která Jiří v zoologické zahradě navštívil, bylo víc, zajímal se především o šelmy. Tím, že do areálu přijel ráno, měl možnost je vidět aktivní. „Obešli jsme všechny šelmí výběhy. Něco se nám ukazovalo, něco jsme si zavolali, aby se nám ukázalo, takže si myslím, že si to užil,“ vypráví Kateřina Bílková.

Ovoce i maso. Ježíškova vnoučata seniorům rozvážejí potraviny, které by si jinak nemohli dovolit Číst článek

Perličky a zajímavosti

I v tomhle případě měl pan Jiří totiž výhodu speciální prohlídky. Na ošetřovatele totiž šelmy reagují jinak než na běžného návštěvníka. A Jiří se podle Kateřiny Bílkové ani jako běžný návštěvník nechoval.

„Má načteno, možná naposloucháno, takže takové ty obecné informace ho zase až tak nezajímaly, ptal se spíš na zajímavosti, které slyšel. Ptal se na krmení, kolik toho jaké zvíře dostává... To jsou věci, které běžného návštěvníka většinou moc nezajímají, všichni berou, že dostane flákotu masa a tím to končí,“ usmívá se.

Zároveň mu pracovníci zoologické zahrady zvířata také představili. Každé má totiž své jméno. „Volali jsme na ně, aby měl zážitek co nejlepší.“

„Velmi mě potěšilo to, že jsem nemusela říkat úplné základy, nemuseli jsme si u každého zvířete procházet základní charakteristiku – co to je, kde to žije, jak se to v přírodě normálně chová, protože to pan Jiří dávno věděl. Zaobírali jsme se spíše perličkami nebo zajímavostmi.“

Zážitkem pro Jiřího bylo i setkání se slony v místě, kam se běžně dostanou jen ošetřovatelé. Na největšího suchozemského savce si mohl i sáhnout a nakrmit ho. „Slon dostal kousky tvrdého chleba, protože to je největší mňamka, kterou moc nedostávají,“ vysvětluje Kateřina Bílková.

Další přání

Ošetřovatelé úseku šelem královédvorské zoologické zahrady plní seniorům přání pravidelně. Loni kupovali například drobné šperky, župany nebo ručníky.

„Velmi často došlo na nějaké dojetí, na slzy. Nejen ze stran seniorů, ale i z naší strany. Člověk si absolutně neuvědomuje, co všechno může udělat radost starému člověku,“ dodává Kateřina Bílková a v jejích očích je vidět slzy. S kolegy jsou hned v pondělí připravení plnit další přání seniorů.

Letošní ročník Ježíškových vnoučat začíná už v pondělí 13. listopadu ráno. Každý si pak na speciálním webu může najít přání seniorů z domovů po celém Česku a splnit ho.