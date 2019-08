Mladíci ze Zlína zachraňují jídlo před vyhozením. Nechtějí plýtvat potravinami

V polské vesnici se už devět let rodí jen děvčata. Starosta nabídl za prvního chlapce odměnu

„Je to překvapení, ale byl bych rád, aby to bylo něco, co udělá radost jak rodičům, tak chlapci, který se narodí. Doufám, že se najdou firmy, které by mohly sponzorovat další odměny,“ řekl starosta.