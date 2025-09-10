Jihlava bojuje s reklamním smogem. Radí podnikům s prezentací, používání manuálu chce odměňovat

Jihlava má poprvé manuál pro vnější podobu prezentace provozoven v centru města. Nazvala jej Manuálem pro dobrou praxi reklamy. Autorka už podobný návod vytvořila pro Brno nebo Žďár nad Sázavou. Krajské město chce namotivovat obchodníky, aby se zbavili reklamního smogu. Dokument ale nebude závazný.

Jihlavské podniky se prezentují charakteristickým reklamním prvkem, výstrčí

Jihlavské podniky se prezentují charakteristickým reklamním prvkem, výstrčí

Při procházení se v ulicích v centru Jihlavy lidé narazí na několik reklamních držáků, které stojí třeba uprostřed cesty.

„Myslím si, že to vůbec není potřeba, to nemá valnou funkci. Předpoklad, že se o to někdo zarazí a řekne si: ‚Jdu si koupit zlato.‘ Nemyslím si, že by to takhle fungovalo,“ popisuje Lucie Poláčková, která se na magistrátu zabývá veřejným prostorem.

Manuál zpracovala Veronika Rút z neziskové organizace Naše kultivovaná města. Všimla si, že Jihlava má jeden charakteristický prvek. „Výstrč, to je takový specifický prvek, který je kolmo na fasádě. Buď logo, nebo nějaké označení domu, jak je historická tradice,“ vysvětluje Poláčková.

Některé jsou starší a některé nové. Je tady třeba nová pobočka místní zmrzlinárny, která je označená pouze logem nad vstupem, logo je provedené písmem malířsky,“ ukazuje Poláčková na logo v nižší části domu v prvním patře.

Majitel podniku Vít Obrdlík se při designu označení provozovny radil s památkáři. O tradici výstrčí ve městě nevěděl, vybral si ji z praktického důvodu. „Před provozovnou jsou lípy a v sezoně při olistění to brání pohledu na provozovnu, takže nám výstrč pomáhá, abychom o sobě dali vědět,“ přibližuje Obrdlík.

Manuál ale bude mít pro provozovatele jen doporučující charakter, za odmítnutí jednotného stylu nehrozí žádná sankce. Jeho užívání by ale chtělo město v případě schválení zastupitelstvem od příštího roku zvýhodnit finančním příspěvkem.

