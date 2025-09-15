Jihomoravský kraj spustil kampaň proti šikaně. Cílí na spolužáky, aby věděli, jak zakročit
Jak reagovat na šikanu ve škole? Jak ji mohou rodiče i prarodiče u svých ratolestí rozpoznat? Jihomoravský kraj spustil preventivní kampaň proti šikaně. Cílem je ukázat dětem, jak mohou pomoci spolužákům, pokud šikanu uvidí, a šířit také osvětu mezi dospělými. „Víme, že se šikanou se potýkají až tři čtvrtiny tříd na základních školách,“ říká pro Český rozhlas Brno Marek Šoška, vedoucí oddělení projektové podpory Vzdělávacího institutu pro Moravu.
Jak velký problém je šikana na jihomoravských školách? Je to něco, co se děje stále častěji?
Šikana je nejen na jihomoravských školách vážný problém, protože každé dítě má mít možnost vnímat školu jako bezpečné místo, kde se může rozvíjet a učit se bez obav. Pokud se šikana objeví, ničí pozitivní vztah ke vzdělávání a může dlouhodobě poškodit psychické zdraví žáků.
00:00 / 00:00
Poslechněte si celý rozhovor k šikaně s Markem Šoškou, vedoucím oddělení projektové podpory Vzdělávacího institutu pro Moravu
Podle posledního průzkumu víme, že se šikanou se potýkají až tři čtvrtiny tříd na základních školách. Nejčastěji jde o slovní útoky a ponižování. Druhou nejčastější formou je pak psychická šikana a asi 13 procent případů tvoří fyzické napadení.
Alarmující a vzrůstající je trend kyberšikany, která je složitě odhalitelná a bohužel často přesahuje hranice školy.
Je ale potřeba dodat, že ty statistiky nejsou nikdy úplné. Ne všechny školy případy šikany otevřeně přiznávají a ne každá situace se do oficiálních statistik může dostat.
Čím chcete v kampani oslovit především děti a žáky? Jakou formou jim celý problém představíte, aby mu věnovali pozornost?
Specifické pro naše kampaně je, že se soustředíme na svědky šikany. Neoslovujeme vůbec oběti, ani samotné agresory, ale právě spolužáky, kteří situaci vidí. Chceme jim ukázat, co mají v takové chvíli dělat a že reagovat je správné.
Šikana je úmyslné ubližování, ne klukovina. Pomoc potřebuje oběť i agresor, říkají odborníci
Číst článek
Hlavním poselstvím kampaně je, že šikanu je potřeba řešit, protože to není bonzování. Dětem proto dodáváme jednoduché a srozumitelné rady. Mají zajít za dospělým, nikdy se k šikaně nepřidávat, a pokud to jde, tak zakročit anebo být oběti oporou.
Využíváme způsoby, které jsou dětem blízké, a to krátká videa. Jsou natočena z pohledu studentů, aby na první pohled viděli, že to jsou oni, že toho můžou být součástí. Dobře znají ta místa, běžnou třídu, chodbu nebo školní přestávku.
Ústřední postavou je vždy svědek šikany, který se v dané situaci rozhodne správně zakročit. Na konci videa se hlavní postava obrací přímo na diváka s jednoduchou výzvou: ať to letos udělá jinak. Smyslem je ukázat, že i svědek má možnost reagovat a že může šikanu ve svém okolí řešit.
Bude ta kampaň mít jenom podobu videí nebo letáčků na nástěnkách ve školách?
Hlavní platformou kampaně je TikTok, který doplňuje Instagram. Jen na těchto sítích už naše dosahy atakují hranici jednoho milionu zhlédnutí, což potvrzuje, že volíme správný kanál, jak žáky oslovit.
Zároveň ale nezapomínáme na školní prostředí. Všechny jihomoravské školy dostaly nebo dostanou plakát s přehledem čtyř základních postupů, které mají žáci jako svědci šikany k dispozici. Součástí kampaně je i webová platforma těžkáhlava.cz, kde děti a rodiče najdou rady a tipy i kontakty na místa, kam se mohou v případě potřeby obrátit. Online prostředí tak doplňujeme tištěnými materiály, dohromady tvoří ucelený rámec podpory.
‚Stránky plné nenávisti.‘ Policie řeší rasistické komentáře u fotky romského prvňáka na sociální síti
Číst článek
Ještě praktická otázka, jak mohou rodiče nebo třeba i prarodiče poznat, že mají doma dítě, které je šikanované, eventuálně co s tím dělat? Na koho se obrátit s žádostí o pomoc?
Rozpoznat šikanu není snadné, ale i rodiče a prarodiče by měli vnímat určité změny v chování dítěte. U obětí se často objevuje smutek, strach ze školy, bolesti břicha či hlavy, izolace od kamarádů, zničené věci nebo nevysvětlitelné modřiny.
U dětí, které šikanují, bývá často agresivní chování, problémy s autoritami, konflikty či potřeba ovládat druhé. A co s tím? Důležité je dítěti naslouchat, ocenit jeho důvěru a ptát se citlivě. Pomoc je možné hledat u třídního učitele, školního psychologa nebo metodika prevence či v pedagogicko-psychologické poradně.
K dispozici jsou i Linka bezpečí, rodičovská linka, v krajních případech také OSPOD či Policie České republiky. Kontakty na všechna místa najdete také na našem webu těžkáhlava.cz.