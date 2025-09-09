‚Jinde ve světě pobíhají venkovní psi, u nás kočky.‘ Dobrovolníci staví útulek v Číčové u Borohrádku
Nedaleko Borohrádku vzniká v osadě Číčová kočičí útulek. Bude první v regionu a buduje ho spolek Společně srdcem pro zvířata. V útulku bude nejen bezpečné prostředí pro zraněná nebo toulavá zvířata, ale také karanténní zázemí i venkovní výběhy. Peníze shání spolek od dárců a s jeho budováním mu pomáhají také dobrovolníci.
„Největší problém s kočkami je, že jsou v tuto chvíli přemnožené. Jinde ve světě pobíhají venkovní psi, u nás bohužel takto pobíhají venkovní kočky,“ vysvětluje Aloisie Sandhaousová ze spolku Společně srdcem pro zvířata, proč vzniká v Číčové na Rychnovsku útulek pro kočky.
Kočičí útulek v Číčové pomáhají stavět dobrovolníci. Bezpečné prostředí pro toulavá a zraněná zvířata má vzniknout ještě letos na podzim
Útulek buduje se svým manželem od dubna, kdy se do Číčové nastěhovali. Spolu s nimi je tu každý víkend více než desítka dobrovolníků.
„Chtěli jsme zkusit někomu pomoct. Doteď jsme posílali jenom peníze, tak jsme si říkali, že zkusíme i práci, že zkusíme fyzicky někam dojet a někomu pomoct. To je pro nás dneska poprvé,“ říká paní Eva, která přijela se svým partnerem Mirkem.
Dobrovolníci musí natřít dvě voliéry, postavit základy té třetí nebo připravit prostor pro budoucí karanténu, což je důležitý prvek v útulku. Bez ní spolek nemůže žádat u krajské veterinární správy o statut útulku.
„Musí to být specifická místnost, která bude stoprocentně omyvatelná. Kdyby přišla nějaká nemoc, aby se to nešířilo. Musí být větraná a musí tam být klece pro kočičky,“ přibližuje Sandhaousová.
Peníze na útulek spolek sbírá od dárců. „Je to zatím těžké, protože žádné dotace pro nás nejsou,“ upozorňuje Sandhaousová s tím, že původní rozpočet na stavbu byl 350 tisíc korun. Podle posledních propočtů to ale bude o třetinu víc. Přesto plánuje spolek Společně srdcem pro zvířata otevřít kočičí útulek ještě letos na podzim.