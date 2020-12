Ve věku 96 let zemřel chemik a skaut Jindřich Hojer. Stal se předlohou postavy Foglarových Rychlých šípů

Členem slavného skautského oddílu Pražská Dvojka byl Jindřich Hojer od roku 1936. „Přivedli mě dva kamarádi a Václav Černý povídá: ‚Jestřábe, tohle je Jindra Hojer.‘ Tak jsme se pozdravili a podával mi levou ruku. Byl jsem z toho celý vykulený,“ vzpomínal Hojer loni v rozhovoru pro Český rozhlas na první setkání s Jaroslavem Foglarem neboli Jestřábem.

Foglar pak tehdy dvanáctiletého Hojera požádal o to, aby komiksovému hrdinovi propůjčil jméno. „Jsem byl takový poslušný chlapeček. Jestřáb povídá: ‚Neboj se, Jindro, ta postava ti nikdy hanbu dělat nebude‘,“ popsal Hojer.

Poprvé se na papíře objevil na Štědrý den roku 1938 a Rychlonožka ho občas v žertu nazýval ublízaným potěšením.

V oddíle Hojer strávil pět let. V roce 1943 odmaturoval, pak se jen shodou okolností vyhnul totálnímu nasazení a odešel pracovat do pardubického Výzkumného ústavu organických syntéz. Tam nakonec zůstal přes čtyřicet let. Kromě chemie měl Hojer rád hlavolamy a taky horolezectví.