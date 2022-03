‚Vlajky jsou v mém zavazadle.‘ Vyznamenání dostal i Jiří Baloun, poslední český velvyslanec v Afghánistánu

Generálporučík v záloze a poslední český velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun převzal státní vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. Byl mezi téměř sedmdesáti lidmi, které hlava státu vyznamenala v roce 2020 a 2021, slavnostní předávání se ale tehdy odložilo kvůli pandemii koronaviru a kvůli zdravotnímu stavu prezidenta. Jiří Baloun byl loni v létě u evakuace českého velvyslanectví z afghánského Kábulu. Profil Praha 21:02 7. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Všechny vlajky NATO, Evropské unie a české, včetně znaku České republiky a mosazné cedule Embassy of the Czech Republic, jsou v mém osobním zavazadle na úkor mých osobních věcí.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Proč dostal Jiří Baloun, poslední český velvyslanec v Afghánistánu, státní vyznamenání? Shrnula Jana Magdoňová

Jiří Baloun byl v Afghánistánu na ambasádě ve chvíli, kdy se situace v Kábulu začala zhoršovat. Podle zpráv od spojenců to ale ještě na začátku srpna loňského roku vypadalo, že Tálibánu to potrvá měsíce, než zemi obsadí. Situace se ale rychle vyhrotila. A v polovině srpna musel Jiří Baloun ambasádu ve spěchu opustit.

Všichni lidé z ambasády se přesunuli na kábulské letiště, ale i tam byl podle Balouna velký zmatek.

„Představte si situaci, kdy na terminálu jsou tisíce chaoticky pobíhajících lidí. Mezi tím chodí stovky amerických mariňáků s ostře nabitými zbraněmi a nějakým způsobem to organizují. Venku před branami stojí tisíce lidí a před nimi - mezi branou a těmito lidmi - stojí několik set tálibánců. Prach, horko, chaos. Do toho střelba.“

Vojenská policie proto musela v první řadě zajistit na letišti diplomatovo bezpečí. Radiožurnálu to tehdy řekl velitel vojenské policie KAMBA. Jeho totožnost nemůžeme kvůli bezpečnosti zveřejnit.

„V našich silách to samozřejmě bylo, protože to byl náš primární úkol, zajistit bezpečnost diplomatického sboru. My jsme si obsadili jednu budovu, ve které jsme si udělali „safe haven“ (bezpečný úkryt, pozn.red). A rozdělili jsme si ji na dvě části. V jedné byl německý velvyslanec se svým týmem, ti měli na starost levou část budovy, my pravou. Z aut jsme si postavili hradbu před dveře a neustále jsme hlídali.“

Vojenské policii se pak povedlo na letiště přivézt i 170 afghánských spolupracovníků s rodinami. Do prvního evakuačního letadla odmítl Jiří Baloun nastoupit. Čekal, až se do bezpečí dostanou všichni spolupracovníci. Velvyslanec společně s vojenskou policí pak přiletěli druhým speciálem v úterý 17. srpna 2021 večer.

Za své působení v Afghánistánu a hlavně náročnou závěrečnou evakuaci dostal od ministra zahraničí medaili Za zásluhy o diplomacii.

Evakuace na mezinárodním letišti Hámida Karzaje 26. srpna 2021 | Zdroj: Reuters