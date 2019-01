Mádl: Sociální sítě mě ničí, lidé tam hrdě prezentují to, o čem by se styděli mluvit po pěti pivech

„Vnímám, jak je personální zajištění filmového projektu důležité. A že je takový projekt silný tak, jak je silný jeho nejslabší článek. Občas jsem proto váhavý střelec, protože nevím, koho si mohu dovolit oslovit,“ říká k tomu, jak se staví k různým iniciativám.

Volit slova

Jiří Mádl vystudoval Biskubské gymnázium J. N. Neumanna v Českých Budějovicích a pochází z věřícího prostředí.

„Vyrůstal jsem mezi katolíky i evangelíky a určitě mě to ovlivnilo. Nemám rád obecné věci. Každý v sobě máme nějaké duchovno. Věřím v Boha, ale když o tom člověk mluví, musí být opatrný a dobře volit slova a vysvětlit, proč a jak věří. V naší společnosti je mnoho nevěřících a člověk, když chce skutečně něco sdělit, nebýt diskvalifikovaný z řady témat, musí lidem své myšlenky dobře artikulovat,“ vysvětluje.

Potřeb a iniciativy

Herec a režisér byl aktivní také v době politických kampaní a v roce 2010 vymyslel společně s herečkou Marthou Issovou a dalšími projekt Přemluv bábu.

„Dnes už nemám potřebu iniciativy. Ze současné politiky mám nejsilnější dojem z toho, co vše může lidem projít a jak malou sílu mají fakta,“ říká.

„Jazyk sociálních sítí mě ničí. To, o čem by se lidi neměli odvahu bavit po třetí hodině ráno a po pěti pivech, teď hrdě svým jménem prezentují. To je pro mě vždy děsivé,“ dodává.

Jiří Mádl Herec, režisér a scenárista Jiří Mádl hrál ve filmech Konfident, Colette, Snowboarďáci, Gympl, Probudím se včera nebo Děti noci. Jako režisér a scenárista debutoval v roce 2014 filmem Pojedeme k moři, který získal mnohá ocenění po celém světě. Jeho druhým celovečerním počinem je snímek Na střeše (2019). Je nejmladším hercem, který kdy dostal ocenění Křišťálový glóbus za nejlepší mužský herecký výkon na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Je členem Evropské filmové akademie a dramaturgické rady Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně.