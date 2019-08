Matematika se možná učí hodně, ale nemyslím, že dobře, říká senátor Růžička

Do školství má jít o 17 miliard korun víc než loni. Podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) jsou peníze určeny nejen na platy, ale i do kvality vzdělávání. První místopředseda Senátu Jiří Růžička zvolený za TOP 09 a STAN v pořadu Interview Plus na Českém rozhlasu Plus uvedl, že navyšování rozpočtu pro školství vítá. Interview Plus Praha 18:17 30. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Růžička uvedl, že po dlouhých letech, kdy se o zvyšování platů jen mluvilo, k němu začíná konečně docházet.

„Pořád se to ale neprojevuje na tom, že by se do škol hrnuli mladí a talentovaní lidé nabití energií. Jsou obory, v nichž o učitele – natož dobrého – skoro nezavadíte. Matematika, fyzika, chemie, informatika, to je skutečně boj,“ upozorňuje ředitel pražského Gymnázia Jana Keplera.

Růžička připomíná, že 60 procent absolventů pedagogických fakult vůbec nenastoupí do škol a učitelská populace stárne. Podle statistik totiž průměrný český učitel dostává jen 61 procent mzdy vysokoškolsky vzdělaných lidí, zatímco v zemích OECD je to třetinu více.

„Je mi líto, když ze škol odcházejí lidé, které považuji za nesmírně talentované, protože při svém platu ani nedosáhnou na hypotéku.“ Jiří Růžička (senátor )

Práce učitele zároveň má ale i své výhody. „Většinou pracujete v dobrém prostředí mezi slušnými lidmi, můžete věci ovlivňovat a dělat svou práci, jak chcete. To je něco, co ve školách lidi drží – včetně těch mladých a talentovaných, abychom pořád jen neskuhrali,“ doplňuje Růžička, který ve školství pracuje od roku 1974.

Nezávislý senátor oceňuje práci současného ministra školství Roberta Plagy, který má podle něj v rezortu co napravovat. Jeho přístup je však progresivní.

„Navykli jsme si řešit věci jen z pohledu politických stran. Ale u naprosté většiny témat, která lidi zajímají, by se měla řešit podstata problémů. Na vzdělávání by se měli shodnout všichni,“ zdůrazňuje.

Růžička ministra školství chválí i za to, že navrhuje odložit povinnou maturitu za matematiky.

„Chceme, aby ji ti lidé uměli, ne aby ji studovali jen kvůli nějaké zkoušce,“ podotýká s tím, že už teď z matematiky propadá (v prvním kole) celá čtvrtina maturantů, kteří si ji vybrali dobrovolně.

„Matematika se možná učí hodně, nemyslím si, že se ale učí dobře.“ Jiří Růžička (senátor )

Matematika je podle něj důležitý předmět jak pro jedince, protože rozvíjí logické myšlení, tak pro celou společnost. „To jsou argumenty, proč se má učit hodně a dobře. Ale ne pro povinnou maturitu,“ dodává.

Po povinné maturitě z matematiky dlouhodobě volají firmy. Podle Růžičky by ale měli usilovat spíš o to, aby se matematika učila dobře.

„Jedna zkouška na konci studia nerozhoduje o tom, jestli studenti něco umí, nebo neumí,“ uzavírá.