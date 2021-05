Žena, která se nebála říct nepříjemné věci přímo do očí, vzpomíná na Jiřinu Šiklovou filosof Kroupa

V sobotu večer zemřela socioložka a signatářka Charty 77 Jiřina Šiklová. Bylo jí 85 let. Před sametovou revolucí Šiklová mimo jiné pomáhala z Československa pašovat exilovou literaturu, po roce 1989 pak vysokoškolským studentům přednášela o sociologii nebo o genderových tématech, vzpomíná filosof a signatář Charty 77 Daniel Kroupa. Praha 16:05 23. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Socioložka a signatářka Charty 77 Jiřina Šiklová zemřela ve věku 85 let | Foto: Petr Topič / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jaké vlastnosti jste na Jiřině Šiklové nejvíce oceňoval?

Jiřina Šiklová byla jedním z nejupřímnějších lidí, které jsem znal. Člověku vždy řekla do očí, co si myslí. Vůbec se neostýchala říct nepříjemné věci, ale způsobem, který nebyl urážlivý a který nenarušoval lidské vztahy. Byla to aktivní osoba, ostýchám se říct i aktivistka, protože to je trochu dnes zdiskreditovaný výraz. Ale byla u všeho, co se dělo a byla ochotná se angažovat pro dobrou věc, vždy a za všech okolností.

Před sametovou revolucí Jiřina Šiklová pomáhala například s pašováním literatury na Západ. Jaké další její aktivity v disentu se vám vybavují a jak na tu dobu vzpomínala ona?

Musím říct, že jsem se s ní osobně setkal až během sametové revoluce, kdy byla velmi aktivní. Potom jsme se setkávali při nejrůznějších příležitostech na seminářích, konferencích apod. Čili tu dobu před sametovou revolucí jsem o ní jen věděl. A patřil jsem k síti, kterou ona zásobovala zakázanou literaturou.

Po roce 1989 pak Jiřina Šiklová působila na vysokých školách. Čím podle vás nejvíc ovlivnila současnou společnost? Jak bychom si ji měli pamatovat?

V sociologii byla první, kdo uvedl téma šedé zóny, zabývala se společenským prostorem mezi komunistickým režimem a disentem. Záhy, také jaké jedna z prvních, se zabývala i tématy jako gender a feminismus.