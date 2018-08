Pohledný Růžička, kudrnatý Kučera či minišlechtic Zeman. Víte, od kdy máme v Čechách příjmení?

„Například v antickém Řecku dostávali lidé jména podle vlastností. Tak třeba politik a právník dostal jméno Démosthenés, což znamená mírumilovný. Jméno filozofa Sokrata zase znamenalo zdravá síla,“ říká jazykovědkyně Dagmar Magincová.

Různý původ jmen

Slovanský : Přemysl = kdo vše dobře promyslí; Jaroslav = jarý, bujný člověk; Stanislav = staň se slavným; Zdislav = zde, doma slavný

: Přemysl = kdo vše dobře promyslí; Jaroslav = jarý, bujný člověk; Stanislav = staň se slavným; Zdislav = zde, doma slavný Hebrejský : Jakub = druhorozený; Adam = pozemšťan; Jan = bůh je milostivý; Josef = kdo rozhojňuje; Michal = podobný bohu; Daniel = bůh je můj soudce; Anna = líbezná; Eva = životodárná; Zuzana = lilie

: Jakub = druhorozený; Adam = pozemšťan; Jan = bůh je milostivý; Josef = kdo rozhojňuje; Michal = podobný bohu; Daniel = bůh je můj soudce; Anna = líbezná; Eva = životodárná; Zuzana = lilie Řecký : Petr = skálopevný; Alexandr = obránce mužů; Filip = milovník koní; Jiří = rolník; Štěpán = vítěz; Irena = mírumilovná; Barbora =cizinka

: Petr = skálopevný; Alexandr = obránce mužů; Filip = milovník koní; Jiří = rolník; Štěpán = vítěz; Irena = mírumilovná; Barbora =cizinka Románský : Karmen = píseň nebo zahrada; František = svobodný muž; Iveta = válečnice s tisovým lukem

: Karmen = píseň nebo zahrada; František = svobodný muž; Iveta = válečnice s tisovým lukem Latinský : Marek = bojovník; Pavel = skromný; Klára = slavná

: Marek = bojovník; Pavel = skromný; Klára = slavná Germánský: Robert = kdo má skvělou pověst; Karel = svobodný muž; Hedvika = vítězící v boji; Oskar = boží kopí

Kde se vzala příjmení?

Příjmení začala vznikat v době, kdy přestala osobní jména postačovat k přesnému odlišení osob. „Bylo to v době od 14. do 18. století. A opět to šlo od těch nejbohatších a nejdůležitějších lidí až po ty obyčejné. Povinnost mít příjmení byla uzákoněna za Josefa II. v roce 1780. Tehdy je dostali i ti nejchudší bezzemci a čeleď. Příjmení se stala dědičná a zapisovala se do úředních knih,“ říká Dagmar Magincová.

Nejčastější současná příjmení

Uvádí se, že v Česku máme přes 65 tisíc příjmení. Nejčastější příjmení je Novák, což znamená nově přistěhovaný soused.

Na dalších místech jsou: Novotný = nový; Svoboda = člověk, který nebyl poddaným; Dvořák = člověk z hospodářského dvora, ne přímo ze vsi; Černý = člověk tmavé pleti nebo vlasů; Procházka = vandrovní tovaryš - učeň cestující z místa na místo; nebo také zahaleč; Kučera = člověk s kudrnatými vlasy; Veselý = člověk s veselou povahou; Horák = člověk z hor; Němec = ten, kdo přišel z Německa; nebo kdo je němý; Pokorný = člověk s touto vlastností; Růžička = pohledný člověk; Zeman = drobný šlechtic.

Příspěvek vznikl pro Český rozhlas Pardubice.