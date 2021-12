‚Boomerangová kulka‘ Lennonova vraha Chapmana. Chtěl být slavný, nebo toužil po dopadení?

Před 41 lety zemřel John Lennon. Pět smrtících ran do zad tehdy šokovalo svět. Fanoušek Mark David Chapman, který na něj čekal před domem, je na Lennona vypálil několik hodin po té, co mu podepsal svou novou desku Double Fantasy. Poté zůstal na místě činu. Chtěl být Chapman dopaden, anebo se stát stejně slavným jako zakladatel někdejších Beatles? New York 17:50 8. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mark David Chapman na snímku z roku 2018 | Foto: Courtesy New York State Department of Corrections and Community Supervision | Zdroj: Reuters

„Smrti se nebojím, protože na ni nevěřím. Pro mě je to jako kdybych měl z jednoho auta vystoupit a nasednout do jiného,” řekl nedlouho před svou smrtí John Lennon.

Podle přátel mluvil ale zpěvák o smrti poměrně často. Dalo by se říct, že z té násilné měl dokonce obavy a taky noční můry.

V pondělí 8. prosince 1980 v pozdních večerních hodinách sportovní komentátor americké televize ABC Howard Cosell po chvíli váhání bezprecedentně vstupuje do vysílání se zprávou, která se netýká fotbalového utkání Miami Dolphins a New England Patriots, a jako jeden z prvních informuje o šokujícím násilném činu.

„Nevýslovná tragédie, kterou nám potvrdila ABC. John Lennon byl postřelen před svým bydlištěm na West Side v New Yorku. Asi nejslavnější ze všech Beatles zemřel při převozu do Roosseveltovy nemocnice,” oznámil.

Den se vryje do paměti fanoušků Lennona i samotných Beatles, což potvrzuje taky forenzní psycholog Karel Netík, který se o smrti Johna Lennona dozvěděl z tehdejšího Československého rozhlasu.

„Do té doby třeba Buddy Holly spadnul s letadlem, takové věci se děly, ale vraždy celebrit byly minimální. A pokud jde o významné a známé lidi, jakými jsou zpěváci, tak stoprocentně,” řekl Radiožurnálu Netík.

‚Chtěl jsem být jedním z Beatles‘

Lennonův vrah Mark David Chapman přiletěl z Havaje. Ráno 8. prosince 1980 nechal ve svém hotelovém pokoji osobní věci, které chtěl, aby policie našla, včetně knihy od Jeroma Davida Salingera Kdo chytá v žitě, s jehož hlavním hrdinou se identifikoval. Většinu dne pak strávil u vchodu do bytového domu Dakota, kde Lennon bydlel.

„Už když jsem byl mladší, chtěl jsem být jedním z Beatles. Vždycky jsem si říkal, jaké by to asi bylo, kdybych byl jedním z nich,” řekl počátkem 90. let novináři Jacku Jonesovi Mark Chapman. Dodnes mluví o tom, že Johna Lennona zabil proto, aby na sebe upozornil.

V sedmdesátých letech Chapmanovi, jako silně věřícímu, vadily texty pozdějších Lennonových písní, ve kterých zmiňuje Boha nebo Ježíše. Byl taky přesvědčený, že zámožný zpěvák pohrdá obyčejnými lidmi, kteří utrácejí za jeho desky.

Podle Chapmanovy manželky vrah už v šedesátých letech špatně nesl, když John Lennon prohlásil, že jsou Beatles slavnější než Ježíš Kristus.

„Myslím, že daleko zajímavější pro něj bylo, že to byl Lennon, který je světově známý,” říká Netík. „A on teda bude taky světově známý, protože zrovna tohoto Lennona zabije. Možná, že mu vadily texty písní, ale to není motivace k tomu, aby člověk někoho zahubil.”

Mark Chapman zůstává na místě činu a čte si knihu Kdo chytá v žitě. Při zatýkání neklade odpor, je klidný a podle policistů dokonce přátelský. Většina z expertů, kteří Marka Chapmana vyšetřovali, dospěli k závěru, že jde o psychotického člověka.

Proti propuštění je i Yoko

„Šlo zřejmě o diagnózu psychózy, ale je fakt, že ji Američané nadužívají. U nás takovou poruchu diagnostikujeme jako poruchu osobnosti nebo psychopatii, chcete-li. Zatímco ve Spojených státech jsou náznaky, že to je psychóza a ten člověk je, dost často místo klasického vězení, umístěn do forenzního špitálu a je léčen,” vysvětluje Netík a zmiňuje významného amerického psychiatra Bruce L. Danta, který napsal odborné pojednání o vrazích prezidentů a známých osob.

„V odborném článku Danto použil na základě analýzy mnoha případů termín ‚bumerangová kulka‘. Tedy že tito lidé zabíjejí proto, aby byli sami zabiti. Nechtějí skončit oběšení sami v lese, aby o nich nikdo nevěděl, ale naopak zabíjejí proto, aby se o nich mluvilo, a očekávají, že budou sami zabiti,” říká Netík.

Soud poslal Chapmana do vězení na dvacet let až na doživotí. Od roku 2000 žádá každé dva roky o podmíněné propuštění. Jeho žádost byla naposledy zamítnuta vloni v srpnu.

Při slyšení se o něm mluvilo jako o hluboce věřícím a oddaném křesťanovi. Svého činu litoval. Řekl, že na něj nemůže přestat myslet a poprvé se omluvil vdově po Johnu Lennonovi Yoko Ono.

„Po tak dlouhé době se ti lidé snaží nějakým způsobem ospravedlnit to, co je neospravedlnitelné. Pramení to z určité potřeby sám sebe si vážit. Chapman ví, že udělal věc, která je neospravedlnitelná. Jenže ono se s pocitem, že je člověk zlý nebo špatný, žije velmi těžko,” uzavírá forenzní psycholog Karel Netík.

Proti propuštění Marka Chapmana je i samotná Yoko Ono. Podle ní pokud jednou vraždil, není jisté, že to neudělá znovu.