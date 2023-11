Voldánová: Konto Bariéry jsou příběhy, které trhají srdce na kusy. V 99 procentech případů pomůžeme

Po dvaceti letech opustila Jolana Voldánová televizi a vydala se na volnou nohu. Když Božena Jirků, dnes bývalá ředitelka Nadace Charty 77, za sebe hledala náhradu, oslovila právě ji. „Je to výzva. Volná noha byla báječná, ale když přišla tahle nabídka, řekla jsem si, že znova zkusím naskočit do proudu, který mě někam ponese, jehož budu součástí a kde se budu snažit ho nějak korigovat. Na to se těším,“ líčí v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 20:48 24. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když jsem se začala seznamovat s nadační agendou, na jeho heslo jsem koukala a už jenom z pozice bývalé novinářky jsem si říkala: Pomáháme vždy všem? | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Jak ti pomáhá známá tvář? Uvědomuješ si to, že to funguje?

Funguje. A je to nejlepší benefit, který k tomu můžu přidat. Stala jsem se zároveň i ambasadorkou. Včera (ve čtvrtek, pozn. red.) jsme přebírali šeky na Bance roku, kde významné české banky podpořily Konto Bariéry, což je stěžejní projekt Nadace Charty 77.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lidi, kteří by nikde jinde už nenašli zastání, mají u nás v Nadaci vždycky dveře otevřené, říká Jolana Voldánová, ředitelka Nadace Charty 77. Jakým způsobem je možné se do pomoci lidem zapojit?

Tam vidíte, že lidi na to dobře slyší, že to dobře vnímají, a kontinuitu po Božence Jirků vzali za svou, protože říkali: Ano, s vašimi zkušenostmi, s vaším kreditem je to asi nejlepší volba. Je to pro mě samozřejmě velký závazek a taky velký úkol.

Stěžejním projektem je Konto Bariéry. Uvažuješ, jak k němu po 30 letech přistoupit nově? Dá se to?

Myslím, že mým úkolem v prvních letech ve vedení Nadace je udržet ty skvěle nastavené projekty, které jsou ve výborné kondici. To znamená udržet kontinuitu, eventuálně jim dát přidanou hodnotu. Přemýšlím, které věci by se daly dělat lépe nebo efektivněji.

Konto Bariéry je nejstarší veřejná sbírka v zemi, která skvělým způsobem funguje 30 let, a tam asi nemá smysl něco dramaticky měnit, protože zhruba 40 tisíc lidí na Konto Bariéry pravidelně přispívá.

Nemůžeme si dovolit něco změnit tak radikálně, aby si lidi řekli: Tohle už se nám nelíbí, budeme podporovat něco jiného. Naopak musíme ukazovat, že lidi, které díky nim podpoříme, jsou silné příběhy.

A jsou to často lidi, kteří by nikde jinde už nenašli zastání, a u nás v nadaci mají vždycky dveře otevřené.

Jak mohou lidé přispět třeba hned teď?

Přispět můžou jednoduše, podívají se na stránky www.kontobariery.cz, kde si dohledají třeba účet veřejné sbírky, kam si můžou nastavit trvalé příkazy, můžou samozřejmě poslat peníze i jednorázově.

Máme spoustu příběhů na našem webu. Pokud chci přispět někomu adresně, vyberu si příběh, je tam i QR kód, respektive účet, na který lze teď hned přispět konkrétní částkou. Máme newslettery, direct maily... Možnost podpory je u nás velikánská.

Vás teď čeká 16. aukční salón výtvarníků, je to více než 400 děl pro Konto bariéry. Tak to bude velká akce.

To je obří akce! Taky se koná jenom jednou za dva roky, protože je velmi pracná. Oslovujeme respektované, renomované výtvarníky z celé České republiky. Oni nám věnují do aukce svá díla.

Letos je to historické maximum, 430 děl od 367 výtvarníků. Je to zatím nejvyšší počet děl i zapojených umělců. Před dvěma lety, když doznívala doba covidová, jsme aukci poprvé dělali online, dražili jsme 414 děl od 350 umělců. Máme radost, že umělců stále přibývá.

Co že jste zůstali u online aukce, když teď může být zase živě?

Ukázalo se, že v 15. aukčním salónu v roce 2021 online aukce zafungovala tak skvělým způsobem, že skončila s rekordním výsledkem.

Tehdy se vydražilo 7 milionů korun. Rozhodli jsme se ve spolupráci s galerií Kodl, která to pro nás dělá, že to zopakujeme, a uvidíme, jak se nám bude dařit letos. Doufám, že to bude skvělé.

Když jsem se díval na vaše stránky, je tam heslo: „Pomáháme. Vždy. Všem.“ Nevím, jak je to myšleno, ale není to asi v lidské moci – pomoci všem, kteří potřebují. Jak si vybíráte projekt, komu pomoci?

Když jsem se začala seznamovat s nadační agendou, na tohle heslo jsem koukala a už jenom z pozice bývalé novinářky jsem si říkala: Pomáháme vždy všem?

To přece nejde, to není možné... Ale pravda je taková, že naše portfolio pomoci – tam, kam dosáhneme, a kde lidé splní nějaké naše nadační podmínky pomoci, opravdu pomůžeme každému.

Málokdo je asi cyničtější než novinář. Jsou někdy příběhy, které tě opravdu dojmou?

Jsou příběhy, které trhají srdce na kusy. Novinářská praxe a 20 let moderování hlavní zpravodajské relace mi v tom dost pomohla, jak si udržet duševní rovnováhu a nepouštět si ty věci úplně dramaticky k duši a k tělu.

Ale ve chvíli, kdy je příběh, který je velmi těžký, kdy jsme třeba pro spoustu lidí poslední možnost, jak si život trošku zlepšit...

Pokud se na nás lidi obrátí a my dokážeme pomoci – a my opravdu v 99 % případů pomoct dokážeme – to je to hezké, že vy víte, že i když ten život bude i nadále těžký, tak my ho něčím aspoň trošku zlepšíme. A to je fantastické. Protože máš hned zpětnou vazbu.

Co je Taxík Maxík? Co říká Jolana Voldánová k důvodům hladovky bývalého disidenta Jiřího Gruntoráda? A proč se stala motorkářkou? Poslechněte si celý rozhovor v audiu v úvodu článku.