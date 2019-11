Kolem nás novinářů se stahuje smyčka, říká investigativní novinář Klíma

Spisovatel a novinář Josef Klíma se mediálně etabloval v 90. letech jako spoluzakladatel a tvář investigativního pořadu Na vlastní oči. „Dějí se alarmující věci. Nechci, aby to tu skončilo jako v Rusku,“ říká autor stovek novinových sloupků a televizních reportáží. Osobnost Plus Praha 7:44 3. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Investigativní novinář Josef Klíma. | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Kolem nás novinářů se stahuje smyčka,“ popisuje, jak se podle jeho zkušeností proměnila politická atmosféra ve společnosti a jak se chování premiéra a jeho poslanců odráží i na situaci v médiích.

„Cítím to z projevů velké rady (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) i té takzvaně malé rady (Rada ČT). Různé snahy, jako například neschválit výroční zprávy, vyřadit Českou televizi a nanominovat si ji sám.“

Dodává, že v Rusku už nebojují o moc zájmové skupiny.

„Kdo je pak poslušný, tak si může bojovat na svém písečku. Ale státní moc je jasná.“

Jako oni

Ze slov investigativního novináře je také zřejmý postoj k voličům hnutí ANO a prezidenta Miloše Zemana.

Chápe je prý jako lidi, kteří jsou podobní jejich osobnostem.

„I v době, kdy tady jelo Čapí hnízdo a vypadalo to, že je to opravdu podvod, tak jim to nevadilo. Protože to považovali za šikovnost. Kdyby sami měli možnost to s Bruselem takhle sehrát, tak by to sehráli taky,“ říká host Osobnosti Plus.

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím hostem. Mimo jiné se ještě Josef Klíma dotkne koupě TV Nova finanční a investiční skupinou PPF Petra Kellnera.