Josef Klíma: Žijeme v právním státě. I když lumpové mají až příliš mnoho možností, jak se bránit

„Jsem pozorovatel života. Někdy napíšu reportáž, někdy televizní reportáž, někdy fiktivní knížku," říká o své práci novinář a spisovatel Josef Klíma, kterému vyšla další detektivka Hřebec a Kráska. O tom, jestli z kauz, kterými se zabývá, vydá reportáž, nebo román, se rozhoduje podle toho, jak se mu podaří téma uchopit a podložit. Praha 9:11 1. listopadu 2022

„Na základě kauzy, po které jsem šel na začátku 90. let, jsem napsal knihu Loď s otroky. A asi to byla pravda, jak mi teď potvrdil bývalý šéf Útvaru proti organizovanému zločinu Robert Šlachta. Oni po tom taky šli, ale nedalo se to dokázat. Tak jsem z toho napsal detektivku nebo spíš psychologický román s detektivní zápletkou,“ přiznává Klíma.

Prostředí mafie se už ale Klíma nevěnuje. „Vystoupil jsem z těch témat. Protože když se pořád stýkáte s hnusnými lidmi, s policisty, v noci, tak už v sobě máte tolik kalu, že si sám připadáte jako hnusný, smrdící, ulepený zločinem,“ připouští.

„Neměl jsem čas jít s kamarády na pivo nebo na koncert. A navíc tam byl pokaždé nějaký mafián proti jinému mafiánovi. Neměl jsem kladného hrdinu, kterého bych se mohl zastat.“

Proto se dnes věnuje „příběhům prostého člověka“, tvrdí. „Který se ničemu neprovinil. Kterého se mafie vyhlédla a připravila ho o firmu, o majetek, rozpadla se mu rodina, dostal se na pokraj sebevraždy a stát ho nechal na holičkách. V tu chvíli měl přece zasáhnout stát,“ popisuje svoje nové téma.

„Stát a soudní mašinerie je léta nefunkční bez ohledu na to, jak se střídaly vlády. Ale je funkční,“ zdůrazňuje.

„Lidé se mě často ptají, jestli žijeme v právním státě. A já říkám, že žijeme. Protože denně probíhají stovky procesů, na které si nikdo nestěžuje, protože proběhly podle práva. A k nám se dostane to promile, kdy lidé mají pocit, že to bylo nějak zmanipulované, ať už vyšetřováním, nebo soudně. A v mnoha případech si to myslí, protože jsou v tom emočně zainteresovaní,“ shrnuje Klíma.

„Spíš jde o to, že žijeme v právním státě až moc,“ pokračuje. „To soukolí pracuje strašně pomalu. Lumpové mají příliš mnoho možností, jak to oddalovat, vracet zpátky, odvolávat se. Právní stát slouží víc pachatelům než obětem. Ale právní stát to je, zákony se dodržují. Tak to je moje téma.“

Změnili jsme toho hodně

Rodina mu prý naznačuje, ať už po sedmdesátce tolik nepracuje. „Ale mě zase napíše nějaký zoufalec, nějaká matka. A mě ten příběh dožere,“ říká a uznává: „Změnilo se toho hodně, když jsme o tom točili.“

V nové knize Hřebec a Kráska se věnuje dvěma případům. Věnuje se jim opět jeho vyšetřovatelka Klára Radová.

„Začal jsem poznávat policistky, třeba Helenu Kahnovou, která odhalila Berdychův gang. Řekl jsem si, že žena to má těžší, protože ještě musí plnit spoustu paralelních rolí: matky, manželky, dcery a tak dále. A do toho má stíhat vrahy. Čili chlap to má jednodušší ve spoustě věcí a to mi jako autorovi přišlo zajímavější,“ dodává Josef Klíma.

Poslechněte si celý rozhovor.