Jsem Jihlavák, proto maluji ježky, říká muž, který jimi zdobí chodníky. Povolení radnice má

„Jsem Jihlavák, proto maluji ježky, a protože to tady mám rád,“ říká Miloš Henč, zatímco se sklání nad chodníkem v jihlavské čtvrti Skalka nad malbou ježka, který drží paraple.

Opravuje škody, které na malbě napáchalo počasí. „Jsou to akrylové barvy. Akorát dole toho lva, tak abych tam nemusel vyplácat půlku plechovky bílý barvy, tak jsem ho stínoval křídou, ale to už je vymytý,“ ukazuje.

Autora malůvek ježků, které se teď objevují na chodnících v Jihlavě, vypátrala Veronika Vohralíková

Obrázků si všímají i kolemjdoucí. A třeba Jana Khunová se u obrázku i zastavila, aby si ho prohlédla důkladněji: „Je to krásný, je to znak Jihlavy, úplně perfektní! Líbí se mi to, je to nádherný, pán je šikula!“ směje se.

Malby Miloše Henče na chodníku jsou legální, od radnice získal povolení malovat mimo historickou zónu města. Podél ulice U Hřbitova a Mahenova už Miloš Henč namaloval celkem jedenáct obrázků a plánuje tvořit dál.