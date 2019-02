Nikdy ho zvát nebudeme, říká šéf Českého tenisového svazu k účasti Kajínka na Fed Cupu v Ostravě

Vedle herců či významných sponzorů se s diváky na fedcupovém zápase v Ostravě o víkendu fotografoval i omilostněný dvojnásobný vrah Jiří Kajínek. Podle šéfa České sportovní Miroslava Černoška rozhodně nepatřil mezi VIP hosty, přesto do lóže Kajínka pozval havířovský lékař Jindřišek Dolanský. „Je velice oblíbený,“ okomentoval to. Jeho názor ovšem například nesdílí předseda Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. Ostrava 17:00 11. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Kajínek během autogramiády v září 2017 v Knihách Dobrovský. Lidé se s omilostněným dvojnásobným vrahem fotí rádi. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„My jsme ho nezvali,“ reagoval na celou situaci Kaderka.

„Jako VIP host určitě nebyl pozvaný. Ale více firem si koupilo svou lóži a my nekontrolujeme, která firma si tam koho vezme. Ale jako VIP host, kde seznam dělám já, v žádném případě. To bych se musel zbláznit,“ řekl serveru iROZHLAS.cz šéf pořádající agentury Česká sportovní Miroslav Černošek.

Jiří Kajínek o víkendu seděl za kratší stranou kurtu v Ostravar Aréně, během neděle se vyfotil s pohárem pro vítězky, které Češky obhajovaly, a vyhovoval žádostem o společné fotografie od fanoušků.

Jeho účasti si všiml i šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. „My jsme ho nezvali a nikdy zvát nebudeme. Viděl jsem ho na vlastní oči, jak se s ním někdo fotí. To mě udivuje.“

Svůj soukromý názor dále rozvíjet nechtěl. „Ten člověk podle zákonů ČR dostal milost od prezidenta republiky a to každý občan této země musí respektovat. Jakýkoli názor na toto téma zavdá spekulace a diskuse, o to vůbec nestojím. Jsou to zvláštní situace, ale mohou se stát a stávají. Musíte konstatovat, že o tom víte, ale to je tak všechno, co s tím můžete dělat,“ dodal Ivo Kaderka.

Pozval ho místní doktor

Jiří Kajínek, který byl v roce 1998 odsouzen za dvojnásobnou vraždu a v květnu 2017 omilostněn prezidentem republiky, dorazil na pozvání havířovského lékaře Jindřiška Dolanského.

„Už jsme byli domluvení, zajistil jsem mu lístky a on vysloveně kvůli Fed Cupu přijel z Brna. Známe se dlouho a v žádném případě jsem nevnímal nic špatného. Je velice oblíbený a kde se objeví, tak od něj lidé buď chtějí podpis, nebo se chtějí vyfotit,“ potvrdil iROZHLASu Dolanský.

„Žádná kontroverze neproběhla, v mé přítomnosti v žádném případě. Když jsme odešli na jídlo, tak když se zdržel, bylo mi jasné, že ho zadržely davy lidí. Je velice oblíbený, žádné negativum na jeho osobu nepadlo,“ dodává.

Pravidla, podle kterých organizátor Fed Cupu pouští hosty na zápas, pozvané hosty neovlivní.

„Koupí si lóži a vezmou si tam svoje hosty. A jestli si tam vezmou Kajínka nebo kačera Donalda, tak je to jejich věc. Těžko můžu někomu zakazovat, koho si tam může vzít. Tím neříkám, že jsem panem Kajínkem nadšený,“ dodal Miroslav Černošek.