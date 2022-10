Debata o českém Kaliningradu zřejmě přeteče z twitteru do řetězových e-mailů, soudí analytik Šlerka

Recese o Češích, kteří připojením Kaliningradské oblasti znovu získají přístup k moři, má původ u Poláků, kteří totiž mají podle analytika Šlerky vtipy o české armádě rádi. Žertovný návrh rozdělit ruskou exklávu mezi Polsko a Česko se teď šíří na twitteru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: specialista na nová média a datový analytik Josef Šlerka. Moderuje Jan Burda

„Jde o fenomén, který ukazuje internet takový, jaký ve skutečnosti je. Tedy prostor, kde se informace šíří velmi rychle, kde každý má možnost něco přidat a spoluvytvářet svět, ve kterém je humor nakonec největší zbraní. A já z toho mám až dětinskou radost. Recese na jedné straně vytáčí spoustu lidí, zároveň ale upozorňuje i na důležité problémy,“ vyzdvihuje Šlerka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v pořadu Jak to vidí na Dvojce.

Kaliningrad, původně Královec, založil ve 13. století český král Přemysl Otakar II. jako hanzovní město. Podle ruské metodiky, jakou Kreml zdůvodňoval připojení ukrajinských území k Rusku, by tedy Česko mělo na tuto území právo.

Letadlová loď Gott i ponorka Vondráčková. Twitter se baví nad ‚připojením‘ Kaliningradu k Česku Číst článek

„Ukazuje to do velké míry nabubřelost a blbost propagandy, kterou vidíme bohužel každý den především z prostředí ruského internetu,“ srovnává Šlerka.

„Je to také krásná ukázka karnevalové kultury, kde ti, kteří jsou nahoře, jsou dole a ti, kteří jsou dole, jsou nahoře. Obrací se v ní pozice, nejbohatší jsou ponižováni jako nejchudší a nejchudší se oblékají jako nejbohatší. Podle tohoto principu by teď naše suchozemská země mohla mít svoji námořní flotilu.“

Pozoruhodné na tom podle Šlerky je ale i to, že je na tom kus pravdy. „V minulosti jsme měli námořníky v rámci Rakouska-Uherska. Dokonce jsme spáchali jednu námořní bitvu na bajkalském jezeře. Čili zároveň se to obrací do historie, vytahuje z ní momenty, které by za normálních okolností nehrály vůbec žádnou roli.“

Dnešek bude chladnější než obvykle, nicméně nám tu bývalá posádka základny zanechala spoustu zásob při jejich "strategickém ústupu". #KaliningradIsCzechia #Kralovec pic.twitter.com/foRPoV5Gbz — Námořnictvo ČR - Baltská Flotila (@NamornictvoCR) October 5, 2022

Česko by v těchto žertech mohlo mít vlastní letadlovou loď, jmenovat by se mohla třeba Karel Gott. „Je to bizarní v několika rovinách. Letadlové lodě jsou výkřik techniky, dokáže je vyrobit jen pár zemí na světě. V tom se odhaluje ta absurdita,“ vysvětluje mediální analytik a dodává:

Josef Šlerka | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„A nejhezčí je, jak je to dvojznačné, jak ukazuje bizarnost mnoha obratů z propagandy a zároveň se využívají reálné momenty.“

Blbá nálada

Parodická debata o Královci podle Šlerky umožňuje lidem zapomenout na těžkosti doby: „Je to ventil, možnost, jak upustit páru.“

„Když se ohlédneme za posledními šesti měsíci v informačním prostoru, vidíme plíživou úzkost a strach z jaderného konfliktu. Jsme jako Pavlovovi psi. Při slově nukleární válka se v nás rozezní cinkání a nastoupí úzkost. A v tom se nežije šťastně.“

V probíhají demonstrace o připojení #Kralovec k ČR. Svůj postoj vyjádřili i agent StB Bureš, premiér Fiala nebo například pan Pitomio Okamura. Toto je jediná akce, na které se shodli všichni politici ČR. Prezident varuje.#KralovecisCzechia #KaliningradIsCzechia pic.twitter.com/aDxXl1xfXl — Embassy of Russia in Královec (@rus_in_cze) October 5, 2022

Do toho nastoupil podzim a objevila se ekonomická krize. „To všechno jsou podmínky pro to, aby ta nálada byla, jak říkal Václav Havel, skutečně blbá. A recese na internetu je právě něco, co nám dává možnost nějakého odlehčení,“ tvrdí mediální analytik.

Debaty o Kaliningradu se začínají chytat i oficiální ruská média.

„Nemyslím si, že to ruská propaganda bere naprosto vážně. Ta funguje jako stříkačka lží, jako silný proud nepravd. A nestará se o to, jestli jsou tato tvrzení vnitřně konzistentní, protože nejúčinnější je zaplavit informační prostor a něco z toho se chytne,“ míní Šlerka s tím, že ruská propaganda se dál drží těch témat, která se v informačním prostoru uchytí.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.