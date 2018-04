Co se stalo s naším prezidentem, nevím. Znám ho 50 let, je to neobyčejně vzdělaný a chytrý pán, říká Moučková

Kdyby přišel kouzelný dědeček a ona si mohla něco přát, chtěla by Kamila Moučková, aby 21 let po vyhazovu z Československé televize po srpnu 1968 bylo kratších. Hlasatelka, jejíž tvář i hlas se staly symbolem vysílání po sovětské okupaci, skončila jako lepička pytlíků a disidentka. V neděli 8. dubna slaví 90. narozeniny. Praha 11:30 8. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Televizní hlasatelka Kamila Moučková slaví 90. narozeniny | Foto: Petr D. Mráček | Zdroj: Český rozhlas

Kamila Moučková začínala jako herečka, od roku 1949 působila v Československém rozhlase a po sedmi letech přešla do televize. „Někdo zjistil, že jsem byla v Evropě první ženská zpravodajská hlasatelka, protože do té doby to byla doména mužů,“ říká.

Zatčení otce jí nedávalo smysl

Měnící se vědomí toho, v jaké zemi žije, se u Kamily Moučkové objevilo v 50. letech, kdy byl zatčen její otec, komunistický funkcionář a poslanec Vilém Nový. Byl zatčen v den její svatby:

„My jsme ze svatby, velmi jednoduché a bez ovací, šli k tátovi, kde jsme byli domluvení na malém obědě se svědky, a pikantní bylo, že tam přišel jakýsi Moučka, fízl, který ho přišel zatknout. V den mé svatby. A můj nastávající muž se jmenoval taky Moučka,“ vzpomíná bývalá hlasatelka.

Moučková nevěřila tomu, že by její otec byl opravdu zatčen, protože to nedávalo smysl. Na otázky jí ale nikdo neodpovídal. A právě v té době začala podle svých slov přemýšlet o tom, že je všechno špatně a komunistické ideály, které měl její tatínek, jsou opravdu jen ideály.

Okupační vysílání

Jak prožila 21. srpen 1968? „Vzbudil mě Jirka Dienstbier asi v půl čtvrté ráno s Věrou Šťovíčkovou, že nás obsazují Rusové, že jsou na Ruzyni, že vyjíždí tanky, tak jsem sedla do auta a jela do televize,“ odpovídá Moučková.

V televizi bylo prázdno, tak si sedla do vrátnice a čekala, než začali přicházet další lidé a připravovat vysílání. Takové zprávy, jaké musela ten den číst, se čtou velmi špatně – podle ní to ani nebyly zprávy, ale spíš služba veřejnosti.

„Já byla úplně zaslepená vzteky. Se mnou mlátil vztek, já jsem byla opupínkovaná, co si to ti hajzlové dovolují, co to je za sprosťárnu, překročit hranice cizího výsostného státu.“

Česká politika dnes

Jak je spokojená se současnou českou politikou? „Jsem z toho nešťastná jak šafářův dvoreček,“ odpovídá Kamila Moučková.

„Co se stalo s naším panem prezidentem, nevím, ale nedovedu si to představit. Znám ho 50 let, je to neobyčejně vzdělaný a chytrý pán a já mám pocit, že asi chytil nějakou hospodskou kulturu, když byl na Vysočině. Vadí mně pan premiér, který má nějaké problémy s Čapím hnízdem, s StB a dodnes to nevysvětlil. Mám problém s panem Okamurou, kterého opravdu nemusím. Vadí mně celá řada věcí,“ uzavírá Moučková.