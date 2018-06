Proč lidé kradou z práce propisky? Něvědomky se mstí firmě, tvrdí odborník

Psycholog z Univerzity v Calgary Yannick Griep si to vysvětluje pomstou zaměstnavateli. Lidé to prý dělají až ve chvíli, kdy se cítí zrazení. Při vstupním pohovoru jim společnost naslibuje řadu věcí - třeba rychlý postup nebo dostatek volného času. Zaměstnanec ale později zjistí, že něco z toho byly jen plané řeči, a tak se nevědomky začne mstít.

V tiskárně si tajně tiskne vlastní věci, služební auto využije na menší výlet, a naprostou samozřejmostí je zabavení propisek nebo kancelářských sponek.

Podobně se prý chová drtivá většina zaměstnanců. Průzkumy se jen různí v tom, jestli se takhle chovají všichni, anebo jestli je přece jen pár poctivců. Záleží na tom, co za zneužití firemního majetku považujete. Může to být třeba i to, když cestou domů zajedete na nákup ve služebním autě.

Podle webu Conversation podobné chování společnost stojí více než procento z obratu, protože musí nahrazovat až třetinu svých zásob. Firma může problém vyřešit leda splněním všeho, co zaměstnancům slíbila. Server ale dodává, že si manažeři důvody problému vůbec neuvědomují a často se chovají podobně, jako jejich podřízení.