Karel III., nebo Charles III.? Obojí je možné, existují dva pohledy, vysvětluje rozpor lingvista

Po úmrtí královny Alžběty II. usedne na britský trůn její nejstarší syn. Dosud ho lidé v Česku znali jako prince Charlese. Británie o něm nyní mluví jako o králi Charlesovi III., v Česku se ale objevuje pod jménem Karel III. Proč ten rozpor? V rozhovoru ho vysvětluje lingvista Pavel Štěpán z Ústavu pro jazyk český. Rozhovor Praha 14:26 9. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Princ Charles při setkání parlamentu v květnu 2022 | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

Karel III., nebo Charles III.? Jak byste vysvětlil ten rozpor v psaní jména nového britského krále?

Střetávají se nám dvě různé věci. Byli jsme zvyklí říkat následníkovi trůnu princ Charles. Postupně opouštíme počešťování jmen. Zatímco byla královna Alžběta, tak byl princ Charles a princ William, nikoli princ Karel a princ Vilém.

Po úmrtí Alžběty II. se králem stává Karel III. V dějinách Británie byl nejdéle čekajícím následníkem Číst článek

A ten druhý pohled?

Ve většině případů se v češtině pro jména panovníků, ne tak důsledně pro následníky trůnu, užívá počeštěná podoba. Stejné je to i u jmen papežů. Byl papež Jan Pavel II., je papež František, nikoli Francesco. V těchto případech je to ale jednodušší, protože své jméno dostává při aktu, kdy se stává papežem.

Veřejnost ani média dosud neměly jasný názor, zda je lepší varianta Charles III. nebo Karel III. K čemu byste se přiklonil vy osobně?

Nemám žádnou preferenci, obojí je možné. Ideální je, aby si každé médium zvolilo podobu, kterou bude důsledně užívat. Setkávám se i s tím, že média používají obojí zároveň, třeba Charles III. (Karel III.). To je v těchto prvních dnech, ale těžko se budou užívat obě podoby takto zároveň delší dobu.

Nedokážu odhadovat, která podoba převáží. U většiny panovníků se dosud užívala počeštěná podoba, ale není to úplně stoprocentní pravidlo. Máme řadu různých výjimek, třeba bývalý španělský král Juan Carlos I. Zřídka kdy se o něm mluvilo jako o Janu Karlovi.

Historik: S Alžbětou II. odchází stín britského impéria. Její monarchie je posledním dědictvím velké Evropy Číst článek

Naznačil jste určitý trend, a to že opouštíme počešťování některých jmen. Může být ovlivněn třeba tím, že nastupuje mladá generace, která má více zažité cizí jazyky a třeba přejímá určité anglicismy?

Ano, toto může hrát roli. Pozorujeme to i v různých tendencích užívat pro cizinky nepřechýlená příjmení. Setkáváme se s tím stále častěji.

Pokud se mluví o Karlu III., není to pro lidi zbytečně matoucí? Třeba když napíšeme princ Charles, který přijal jméno Karel III.

Je to věc, která také může sehrávat roli. Z kontextu to většinou poznáme. Ale pokud by to měl být Karel IV. tak by zřejmě v českém úzu převážila ta anglická podoba Charles IV., aby to bylo jednoznačné.

Někteří lidé mluví při počešťování jména o urážce nebo neuctivosti. Je možné to takto vnímat?

Myslím, že určitě ne. Totéž by potom platilo v případě papeže Františka. Nemyslím si, že by to byla urážka nebo neuctivost. Počešťování jmen je zcela běžné a má dlouhou tradici.

‚Operace Londýnský most‘: co přesně se bude dít v 10 dnech po smrti královny Alžběty II. Číst článek

Nebylo by tedy lepší nebo snazší používat rovnou označení princ Karel, místo princ Charles, případně teď pro prince Williama princ Vilém?

Určitě by nám to nyní ulehčilo to dilema. Nicméně takovýto byl vývoj, že před desítkami let zvítězila tendence ponechávat jména v té původní podobě. Těžko to teď zpětně upravovat.

Například v 19. století se používala podoba Vilém Shakespeare. Dnes už by to bylo divné, nikdo by to už nepoužil. K následníkům trůnu jsme už před nějakou dobou začali přistupovat jako k těm „běžným smrtelníkům“. Princ William, stejně jako William Shakespeare, nikoli Vilém. Naráží to ale na protichůdnou tendenci počešťovat jména panovníků.

Bude Ústav pro jazyk český vydávat nějaké doporučení?

Jednoznačné doporučení vydávat nebudeme. Pokud by nějaké mělo být, tak by bylo v tom duchu, že obě varianty jsou možné.

Dá se odhadnout, jak se bude říkat princi Williamovi, pokud nastoupí na trůn? Jestli král Vilém nebo král William?

Myslím, že je pravděpodobné, že vývoj bude podobný jako u prince Charlese/Karla. Ale jak to bude, těžko říci. Pravděpodobně to bude kolísat podobným způsobem.

Karel III., nebo Charles III.? — Anna Kottová (@kottovaa) September 9, 2022