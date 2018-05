Humor se dá dělat i tak, že se vyhnete politické atmosféře, říká Karel Šíp

„Chcete konkrétní příklad? Když chci slyšet humor, kde ani po letech nenacházím chybičku, pustím si seriál Okresní přebor. S mým čtrnáctiletým klukem i manželkou známe jeho repliky už nazpaměť. Jedeme třeba na dovolenou a vezmeme si notebook a večer si to pustíme a říkáme si repliky dopředu,“ vysvětluje bavič moderátorce na příkladu ze soukromí, jaké produkci dává přednost.

A ještě dodává: „Nevím, jestli mám rád chytrý humor. Ale je to humor, který nic nepředstírá, na nic si nehraje, je to vtip. Takový, jaký je. A jako divák si už na něm najdu sám to zábavné.“

Vlastní autocenzura

S moderátorkou se dotýkají také období komunismu a toho, jak volné ruce umělci mohli mít.

„V té době člověk vlastně nutně musel mít autocenzuru. Nešlo o to, bát se cenzury. O to, že vám něco někdo škrtne. Všichni jsme věděli, kde je tenká hranice, přes kterou jít prostě nebylo možné. A kdybychom přes ni šli, tak by to neprošlo schvalovačkou a zakousli by nám to,“ komentuje textař.

Karel Šíp Moderátor, bavič, scenárista a textař Karel Šíp se narodil 1. června 1945 v Praze. Pochází z umělecké rodiny. V roce 1971 založil skupinu Faraon, která byla postavena na zpěvákovi Jiřím Schelingerovi. Do povědomí televizních diváků vstoupil v pravidelném televizním pořadu Hitšaráda, který úspěšně moderoval společně s hudebním skladatelem Jaroslavem Uhlířem. V současné době moderuje v České televizi pořad Všechnopárty. Jeho první manželkou byla zpěvačka Marcela Holanová. Z manželství má syna Karla (* 1981). S druhou manželkou Ivou má syna Jana (* 2003).

„Nešlo mně o to do režimu rýt a ani to nebylo možné. Humor se dá dělat i tak, že se politické atmosféře vyhnete.“

Improvizace je snazší

O psaní vtipných scének hovoří humorista jako o velmi těžké disciplíně. „Improvizovat humor je úplně jiná kategorie. Ale vysedět, napsat, aby to mělo hlavu a patu, to je něco jiného. A navíc to musí mít určitou stopáž. To znamená, že to musí být nahuštěné. Zdá se mi, že to bylo vždy velmi složíté. A abych vám řekl pravdu, už bych to teď ani dělat nechtěl,“ komentuje Šíp.

Improvizace je podle něj skvělá věc, stejně tak vystupování před lidmi. „Tohle dobrodružství, že se naplní hlediště a já jsem mezitím v zákulisí a nemám nejmenší tušení, co se stane, je velké. Za třicet vteřin tam vejdu a po hodině a tři čtvrtě odejdu. Něco se bude dít a možná to bude i dobré, to je určitý rajc. A neumím si představit, že by mě přestal bavit,“ říká bavič.

Osobitost a pohotovost

Moderátor pořadu Všechnopárty České televize, který má za sebou letité zkušenosti, hovoří o svých kolezích. „Musím říct, že skutečným mistrem tohoto oboru je Marek Eben. Je velmi vtipný a pohotový."

„Ale byl tu ještě další osobitý člověk. Nedávno jsem si na to vzpomněl - a bohužel se to o něm moc neví. Několikrát jsem byl u toho, když talk show, improvizovaný rozhovor, vedl, a dělal to skvěle, Slávek Šimek. Potom dělal s Bubílkovou něco úplně jiného. Tenkrát jsem si říkal, proč, Slávku, proboha, neděláš talk show, když jsi tak dobrý? Mockrát jsem ze zákulisí pozoroval, jak vedl rozhovory se svými hosty. Bylo to pro mě velmi poučné a velmi jsem ho v tom obdivoval,“ uzavírá Karel Šíp.