Rozhlasová legenda Karel Weinlich slaví 90. narozeniny. Stál u zrodu Občanského fóra v rozhlase

Jestli má Český rozhlas nějakou legendu, je to bezpochyby režisér Karel Weinlich. V pondělí 6. dubna slaví devadesát let. Režíroval stovky pohádek, her pro dospělé, bezpočet pořadů, jako například Meteor nebo Domino. V listopadu 1989 stál v Českém rozhlase u zrodu Občanského fóra. V rozhlase měl a má stále hodně přátel. Kvůli zdraví mu nebylo moc do řeči, ale aspoň na chvíli telefon zvedl. Praha 12:36 6. dubna 2020

„Potřebuju, abyste byli šťastní, abyste měli lehčí život, než mám teďka já. Vzpomínám na to hezké, co jsme prožívali, a za to ti, Honzíku, moc moc děkuju. I za tvé přání, rád ho přijímám,“ poděkoval za přání český rozhlasový pohádkář Karel Weinlich kolegovi Janu Pokornému.

Celý Český rozhlas přeje legendárnímu kolegovi pevné zdraví. Stanice Český rozhlas Dvojka po celý duben vysílá Měsíc s pohádkami Karla Weinlicha.

Rádio Retro Zlatý fond od pondělí spouští osmihodinový blok Pocta Karlu Weinlichovi, který se skládá z pohádek, ale také čerstvých vzpomínek Karla Weinlicha natočených u příležitosti životního jubilea redaktorem Tomášem Černým.