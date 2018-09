Ženy jsou ve vysokých funkcích brány méně vážně než muži, myslí si Karolína Peake

„Vždycky jsem bohužel byla typ člověka, který sice konflikt rád nemá, ale který zároveň, když vidí, že ho nikdo jiný neřeší, tak se toho ujme sám. A časem toho často hořce lituje,“ říká host Osobnosti Plus, konspicientka a bývalá poslankyně Karolína Peake. Osobnost Plus Praha 18:01 12. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle bývalé političky jsou ženy ve vysokých státních funkcích a v politických stranách brány méně vážně než muži.

„Ženy, které nepůsobí úplně hloupě, jsou vnímané jako mírně nebezpečné nebo nevyzpytatelné. Sama bych neměla absolutně problém si s nějakým chlapem sednout a něco si vyříkat, ale měla jsem pocit, že se kolem mě chodí tak, jako by nevěděli, co mají ode mne čekat,“ popisuje Karolína Peake ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Peake se vrací ke své osmidenní zkušenosti v čele resortu obrany: „K radikálním změnám mě nutila potřeba mít krytá záda lidmi, kterým mohu plně důvěřovat. A ne lidmi, kteří tam byli jmenovaní někým jiným a jejichž chování ve mně významně budilo dojem, že tam jsou od toho, aby mě hlídali. A ne od toho, aby mně kryli záda. Nerada bych skončila jako Vlasta Parkanová, která podobný krok neučinila a dodnes je popotahovaná po soudech,“ vysvětluje, jaký druh sebevědomí ji vedl k tomu, že vyhodila náčelníka generálního štábu, ředitele národního úřadu pro vyzbrojování a šéfa kanceláře hned druhý den po nástupu do funkce ministryně obrany, tedy ještě dříve, než s nimi mohla začít spolupracovat.

„Bylo mi kladeno na srdce, že tam tyto lidi musím v každém případě nechat, k čemuž jsem pojala určité podezření,“ dodává a vysvětluje, proč se rozhodovala na základě osobních pocitů a ne objektivních faktů.

Volte naše holky

„Nejhorší, co jsem kdy mohla udělat, bylo založit vlastní stranu a stát se její předsedkyní,“ říká Peake.

Žena, která během své politické kariéry změnila stranickou příslušnost, se do povědomí veřejnosti zapsala také rozpačitou kauzou, kdy se společně se svými stranickými kolegyněmi objevila na billboardu nyní již neexistující strany Věci veřejné v plavkách se sloganem „Pusťte kluky k vodě, volte naše holky“.

„Podívejte se, kdybychom byly v roli političek ODS, tenkrát už etablované strany, tak by nás určitě nic takového nenapadlo. Ale ve chvíli, kdy jste ve straně, která absolutně nemá šanci se dostat do médií se svým volebním programem, tak prostě děláte i podobné věci, které vás do médií dostanou,“ vysvětluje.

„Myslím, že alespoň některé z nás se svým chováním snažily dát dostatečně najevo, že tady nejsme jen od toho, abychom se předváděly v plavkách. Bohužel politický marketing funguje takhle,“ uzavírá téma.

„Určitě se politiky nezříkám. Bavila mě, zcela jistě jsem v ní udělala spoustu dobré práce a domnívám se, že hlavním momentem mé politické angažovanosti nebylo mé odvolání z ministerstva obrany. Ale momentálně se do ní nevrhám, ani si nemyslím, že je pro to prostor,“ říká Karolína Peake. Jaké má plány do budoucna? Poslechněte si celý rozhovor.

