Bývalá kasárna pohraniční stráže u Přední Zvonkové chce investor proměnit v apartmánový komplex

Areál o rozloze 26 tisíc metrů čtverečních mezi Přední a Zadní Zvonkovou v současnosti zarůstá travou, hlavní dvoupatrová budova je v dezolátním stavu.

Už brzy by tady ale měl soukromý investor postavit nový apartmánový komplex. Bývalá kasárna pohraniční stráže získal od města Horní Planá za 36 milionů.

„V současné době jsme před podpisem kupní smlouvy. Město Horní Planá vybralo jako budoucího vlastníka společnost TSP Data, která se zabývá vývojem IT technologií a částečně i rozvojem brownfieldů. Vzhledem k umístění areálu v panenské přírodě a zároveň blízkosti lyžařského střediska se bude snažit nejen pozvednout okolí, ale i zajistit nové možnosti pro Zvonkovou,“ popisuje starosta Horní Plané Petr Šimák.

Ředitel společnosti TSP Data Antonín Pokorný odmítl proměnu areálu pro Český rozhlas komentovat. Podle předběžných plánů je ve hře komplex apartmánů.

Územní plán to podle starosty Petra Šimáka umožňuje. Podmínkou je vybudování čistírny odpadních vod a kanalizace. „Vzhledem k tomu, jaký je stav vody v Lipně, budou na tuto stavbu zaměřeny oči nejen města, ale i všech místních spolků a ochranářů přírody tak, aby nová výstavba nezatížila životní prostředí a vodu v Lipně,“ říká.

Chráněná krajina

Budoucí výstavbu chtějí pozorně sledovat i zástupci spolku Lipensko pro život. „Využití brownfieldů považujeme za dobrou alternativu proti zastavování volné nedotčené krajiny. Ovšem vzhledem k tomu, že se nachází v nejcennější části chráněné krajinné oblasti, budeme si tento projekt hlídat a myslíme si, že nejlepší by bylo, kdyby se investor s námi spojil a domluvil předem,“ potvrzuje předsedkyně Pavla Setničková.

Přidává i některá doporučení pro investora. „Určitě nezvětšovat zastavěnou plochu, potom zachovat stávající dřeviny, opravdu mít ohled k přírodě a neoplocovat ten areál, žádné anglické trávníky. Doporučili bychom kořenovou čistírnu odpadních vod,“ uvádí Setničková.

„Myslíme si, že investor by měl i zvážit, jestli opravdu budovat apartmány, ten trh je už skutečně nasycen, lepší by byl třeba penzion,“ vyjmenovává.

Lidé z Přední Zvonkové vnímají prodej bývalé roty pozitivně. „Už se to prodává třicet let. A když se konečně najde nějaký majitel, který tam vybuduje komplex, bude to každopádně lepší, než když to hyzdí krajinu a jenom se to rozpadá,“ komentuje Pavel Hynek, který v osadě provozuje občerstvení.

Další komplexy

Půjde o další velký projekt u Lipna. Developeři v okolí přehrady v nadcházejících letech plánují výstavbu dalších zhruba deseti velkých komplexů.

Kasárna u Přední Zvonkové byla vybudována na konci 70. let minulého století. Kromě hlavních budov areál zahrnoval park zemědělského hospodářství, stanici pohonných hmot, montážní jámy, hřiště i kotce pro psy. V rotě sloužilo až 150 vojáků.

Po opuštění armádou na počátku 90. let bývalá kasárna chátrají. Horní Planá se v minulosti pokusila areál už několikrát bezvýsledně prodat. Peníze z prodeje chce město použít na velkou obnovu náměstí a na stavbu nového bytového domu.