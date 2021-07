Konec paruk a falešných prsou. Kaskadérek přibývá, v největší škole na světě ve Francii tvoří třetinu

Skákání z helikoptéry nebo jedoucího auta, zvládání motorky v těžkém terénu nebo pěstní souboje. To vše by měli kaskadéři umět. Jejich světu vždy dominovali muži. Tohle fyzicky náročné povolání ale ve Francii láká taky čím dál více žen. Alespoň o tom vypovídá složení studentstva v jedné z největších kaskadérských škol na světě. Paříž 9:13 13. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kaskadérka (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Jsem tanečnice a artistka, takže jsem zvyklá na úspěch v uhlazeném a něžném světě. A teď je to docela opak. Jsem poměrně maskulinní a užívám si rvačky,“ citoval Radiožurnál devětadvacetiletou Valeriane.

V největší škole pro kaskadéry na světě ve Francii tvoří třetinu studentů ženy.

Chtěla dokázat, že udělat salto s odrazem od zdi nebo skákat z výšky dokážou ženy stejně dobře jako muži. Studuje proto na Campus Univers Cascade. Škola pro kaskadéry a akrobaty v severní Francii má pětihektarový areál a chlubí se, že je svého druhu největší na světě.

„Kolem třiceti procent všech studentů jsou ženy v každém tréninkovém období. Například teď tu máme 80 studentů a 24 z nich jsou ženy. Je to dobré pro ducha školy, pro diverzitu i pro trh práce. A přidává to trochu ženské něhy, přestože ženy tady milují bitky a jsou to obecně drsňačky,“ podotýká ředitel školy Lucas Dollfus.

Během dvouletého programu s deseti tréninkovými obdobími a celkem osmi sty hodinami tréninku se v Campus Univers Cascade muži i ženy bez rozdílu společně učí akrobacii, parkouru, zápasit, padat, ale dojde i na to nechat se zapálit.

„Kaskadérství je kombinace bojových sportů, padání. Musíme být všestranní. Má to i uměleckou a sportovní stránku. Je to zinscenované, promyšlené, technické. Je toho hodně, na co musíte myslet, ale je to skvělé,“ říká na tréninku studentka Marine, která dřív pracovala jako filmová maskérka.

Marvel i Besson

Absolventi školy se často objevují v akčních filmech. Uplatní se ale i při různých živých show a v zábavních parcích, včetně třeba Disneylandu. Ve filmovém průmyslu poptávka po kaskadérkách roste, stejně jako třeba po ženských superhrdinkách.

„Absolventky téhle školy jsou tak všestranné, že tady trénink ani nedokončí, protože je najmou ve filmech. Byla tu studentka, která ukončila dvě tréninková období a odešla do studií Marvelu. Další šla po dvou obdobích točit s režisérem Lucem Bessonem. Ukazuje to, že to ženy dokážou dělat stejně dobře jako muži - nebo i líp,” potvrzuje i trenér parkouru na Campus Univers Cascade Malik Diouf.

S tím souhlasí i student z Irska Garret: „Ženy tady v kaskadérské škole muže překonávají ve více věcech, než byste si mysleli. Vážně. Tak třeba mají vyšší práh bolesti.“

Podle Dollfuse si ale ještě v nedávné minulosti filmaři pomáhali alternativním způsobem. „Stávalo se, že když nemohli najít kaskadérku s potřebnými charakteristikami, byla samozřejmě možnost B. Dát kaskadérovi paruku a falešná prsa. Dnes už to není třeba dělat a to je dobře. Ženy to dokážou stejně, takže za mě už paruky nepotřebujeme,“ dodává s úsměvem ředitel.