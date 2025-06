Kastelán Kunst: Karlštejn je pro mě mystické místo s géniem loci. Není to jen turistická atrakce

Na Karlštejně Lukáš Kunst pracuje už od roku 1998, v roce 2019 se stal jeho kastelánem. Lásku k tomuto povolání získal už v dětských letech. Jaké to je, když se zavře a návštěvníci najednou zmizí? „Jako když máte nahlas televizi a najednou vypnete zvuk. Je tam najednou ticho. Ale ticho je přerušované ptáky, někdy slyšíte potok, šustí listí. Má to úplně jinou atmosféru, protože hrad začíná dýchat sám o sobě a je to cítit,“ vypráví Lukáš Kunst. Host Lucie Výborné Praha 23:25 27. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Usměvavý mladý muž, který proti mně sedí, má, pakliže vidím dobře, na levém předloktí vytetovanou siluetku hradu Karlštejn?

Je to tak. Já jsem vždycky nějakou kérku chtěl. Dlouho jsem přemýšlel co a hlavně kdy a jestli do toho jít. Tak to vyřešili moji kolegové, protože mi asi před třemi lety dali k narozeninám poukaz. Říkám, tak to je ten první krok, pak něco vymyslím. Přišla kolegyně a říká: „Co děláš v pátek?“ Říkám: „Asi mám v pátek volno.“ „To je super. Takže v deset jdeme na kérku.“

Měl jsem týden na to si to vymyslet. Že jsem chtěl hrad, jsem věděl, ale jak by měl vypadat, to jsem ještě úplně netušil. A pak mě oslovilo, viděl jsem někde, že to je jenom taková lehká siluetka.

Je krásná. Lidi si většinou dávají tetování, protože to nějakým způsobem vyjadřuje jejich osobnost nebo to vyjadřuje to, co si myslí. Čím si vás Karlštejn tak získal?

V případě Karlštejna je to se mnou trošku komplikované, protože jsem z něho za těch 25 let třikrát odešel a třikrát jsem se vrátil. Vždycky mi přišlo do života něco, co mi řeklo: Hele, Kunste, ty nemáš být tady, pojď se vrátit na ten hrad. A já jsem říkal, aha, tak ten hrad mi pořád jako vysílá zprávy: pojď, vrať se sem.

S hradem jsem byl v kontaktu pořád, byl jsem průvodce. Když jsem se v roce 2009 vrátil na pozici zástupce kastelána, říkal jsem si, to je asi ten správný směr a hrad fakt chce, abych tady byl. A potom to stvrdila paní generální ředitelka, když mě v roce 2019 jmenovala do funkce kastelána.

To jo, ale co je pro vás na Karlštejně? Protože každý máme jiný pohled na tento nádherný císařův hrad...

Je to hodně niterné. Ten objekt je sám o sobě famózní. Já mám tu čest a možnost nejenom být kastelánem, ale jak si třeba i spousta lidí myslí: Vy si večer můžete zajít do kaple svatého Kříže... Mohu, ale proč bych to dělal? Jsou tam různá zákoutí hradu, kdy je mi opravdu hezky, je tam krásná pozitivní energie.

Když potřebujete něco probrat nebo promyslet, je úplně nejlepší projít se hradem. On vám to tam sám pošle. Pro mě je to velmi mystické místo a nějak mám pocit, že jsem tam asi dřív byl. Mám ten hrad moc rád a není to jenom turistická atrakce, tak je potřeba ho taky vnímat.

Kastelán hradu Karlštejn Lukáš Kunst | Foto: Markéta Vejvodová | Zdroj: Český rozhlas

Kde najdu předměty dotýkané Karem IV.?

Není jich zase tolik, ale třeba v Karlově ložnici je cestovní oltář. To byl jeho osobní cestovní oltář. Pak můžeme také tvrdit, že dveře, které visí na svých původních pantech, což je do předkaplí a do kaple svaté Kateřiny, jich se taky dotýkal Karel IV. Ale jinak jsou to potom drobnosti, o kterých to můžeme předpokládat.

To je taky zvláštnost spojená s Karlštejnem – máme spoustu informací, dat, událostí, o kterých říkáme: „Předpokládáme, domníváme se, zhruba, asi, okolo...,“ protože ta data nejsou známa. Ani třeba datum uložení císařských korunovačních klenotů. Kdo Karlštejn založil? Kdo byl architekt? Kdy byl založen? My říkáme 10. červen 1348, ale to je vypočítané až z doby Balbínových, protože Karel si stavěl, dneska bychom řekli, chalupu na venkově. A to nebylo třeba žádných okázalostí...

Kdybyste měl jednu otázku a mohl se zeptat, na co byste se císaře zeptal?

Mám jich tisíce... Říkal jsem vždycky, že až jednou přijde můj čas, tak si tam spolu sedneme. Třeba už jenom to, jak našel to místo? Protože je to skutečně místo, které má neuvěřitelného genia loci. Jak se mu podařilo na tom skalním masivu postavit takovou masu zdiva? Jak přišel na ty myšlenky, že tam bude kaple sv. Kříže? Kdo mu přivedl do cesty Mistra Theodorika? Jsou tam různé otázky, které vám pořád šrotují v hlavě.

Ale na druhou stranu hrad si tu 650 let nese tajemství a kdo nám dal právo, že jsme ta generace, která na všechno musí přijít, musí zjistit, jestli za kamenem v kostele Nanebevzetí Panny Marie je opravdu část hlíny z Božího hrobu v Jeruzalémě...? Říká se to a je to tajemství hradu. To mě na tom možná tak přitahuje – že je tam spousta tajemství, byť je to Karlštejn a je poměrně obsáhle prozkoumán.

Lukáši, vy máte na Karlštejně několik prohlídkových okruhů, ale mě zaujalo Kafe s kastelánem, to je taková specialitka. Když si koupím Kafe s kastelánem, asi nás nepůjde tolik. Co se dozvím, jak dlouho tam budu?

To je jedna z prvních otázek, kterou vždycky svým hostům kladu. Za prvé jaká mají očekávání, za druhé odkud přijeli a za třetí, nejpodstatnější informace, kolik máte času, protože ono je to definováno na tři hodiny, pod čtyři hodiny se to nedá stihnout a někdy se stane, že jsme tam třeba i šest hodin. A lidé vždycky odchází a říkají: „Už???“

Jsem rád, že se na to ptáte, není to nabubřelost pana kastelána, ale když jsem převzal Karlštejn, byl to velký mediální boom. Poměrně dlouho to bylo v médiích. Pan Šíp si mě pozval do Všechnopárty, a když se odvysílala, byl jsem zavalený maily a telefonáty, jestli nedělám prohlídky. Tenkrát jsem říkal, že nemůžu, nezvládám.

Ale pak jsme vymysleli takový zážitek – odpoledne na Karlštejně, kdy dostanete welcome drink, pohoštění, projdeme spolu i části hradu, které jsou méně přístupné. Říkám s nadsázkou, že toto je taková ta „výplň“, protože jste přišli na kafe s kastelánem. To si dáme na úplný závěr, kdy je už Karlštejn prázdný, je zavřeno. Hosté mají možnost zažít genia loci bez návštěvnického ruchu. Snažím se prezentovat i práci kastelána, co mě trápí, s čím bojuju. Není to jen o historických faktech a procházce hradem, ale i o tom, co práce obnáší.

Podle Lukáše Kunsta musí být kastelán trochu ekonom, trochu stavař či právník. V jakých momentech v něm musí být i kousek psychologa? Jak vznikl nápad hrát na hradě představení Noc na Karlštejně? A co se chystá letos nového? Poslechněte si celý rozhovor.