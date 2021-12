Kasičku v plzeňské katedrále doplnil bankovní terminál. Biskup ho pokropil svěcenou vodou

V plzeňské katedrále mají od tohoto týdne moderní kasičku. Po kompletní rekonstrukci je církevní stavba bezplatně přístupná. Kdo chce na provoz památky přispět, může buď vhodit peníze do klasické pokladničky, nebo využít nový darovací bankovní terminál, který stojí hned za dveřmi katedrály. Zaplatit mohou lidé pomocí platební karty. Plzeň 12:04 14. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bankovní terminál v plzeňské katedrále | Foto: Lukáš Milota | Zdroj: Český rozhlas

Zhruba metrový stojan s dotykovým displejem a se snímačem platebních karet přivítal v katedrále plzeňský biskup Tomáš Holub. Nové zařízení pokropil svěcenou vodou.

A jak mohou lidé přispět? „Vyberete si částku, zvolíte stiskem na obrazovce, stroj vyzve k přiložení platebního instrumentu, jako je platební karta, telefon nebo chytré hodinky. Následně se platba autorizuje,“ popisuje pro plzeňský rozhlas Petr Chlupáč z České spořitelny. „Vyberete si ještě, jestli chcete vytisknout doklad o daru, nebo ne,“ doplňuje.

Církev si podle něj tento bankovní terminál zakoupila, nepronajímá si ho. Symbolicky jako první přes terminál přispěl právě biskup Holub.

„Katedrálu máme otevřenou pro všechny, kdo tu hledají setkání s tím, co je v jejich životě podporuje, co otevírá jejich životy dobru. A nabízíme jim, aby se podíleli na údržbě tohoto prostoru tak, aby to nebylo jen pro ně, ale i pro ostatní. Máme tady nový způsob, který jde s dobou,“ řekl Holub.

Lidé mohou v plzeňské katedrále přispět i tradičně do kasičky | Foto: Lukáš Milota | Zdroj: Český rozhlas

Novinku v katedrále si pochvaluje jedna z návštěvnic Marcela Koubovská. „Je to zajímavá věc, aspoň to nikdo nemůže vzít. Nejde to odnést, je to dobře, že to tak udělali,“ hodnotí s tím, že by tímto způsobem klidně přispěla. Lidé mohou kromě toho vložit peníze samozřejmě i do tradiční pokladničky.

Dárcovský terminál funguje od léta už v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově na Rychnovsku. Podle Chlupáče lidé tímto způsobem přispěli ve srovnání s kasičkami osmkrát až devětkrát více peněz. Další terminál je na výstavě o svaté Ludmile v Pálffyho paláci v Praze.

Katedrála v Plzni | Foto: Lukáš Milota | Zdroj: Český rozhlas