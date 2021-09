Developera může zastavit prohlášení domu za památku, ale to nesmí být účelové, říká kurátorka

Kateřina Bečková byla 21 let předsedkyní, dnes už místopředsedkyní Klubu za starou Prahu. Ten se snaží zachraňovat památkově cenné domy před jejich zbouráním. V pořadu Hovory Bečková přiznává, že developeři bývají málokdy „osvícení“. „Jsou mezi nimi i tací, ale zejména, když se jedná o projekt kolegů-developerů. Když jde o jejich vlastní projekt, tak se o osvícenosti obvykle hovořit nedá,“ říká. Praha 0:10 6. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Účelového jednání se podle Bečkové dopouští i developeři, kteří někdy předkládají hned několik posudků, které si sami objednají a zaplatí. | Foto: Tomáš Kubelka | Zdroj: Atrium Palác Pardubice

Developeři jsou z definice lidé nebo firmy, které investují do výstavby – nejčastěji do bytových či rodinných domů –, které pak prodávají či pronajímají.

„Developer není sprosté slovo, je to prostě povolání. Jako když někdo peče housky, tak jiný staví domy. My se s touto profesí střetáváme v okamžiku, kdy si vyhlédne parcelu, na které už něco stojí – rodinný dům nebo třeba vila,“ popisuje Bečková, která pracuje v Muzeu hlavního města Prahy jako kurátorka.

„On chce upéct ty své housky, tedy postavit si své domy, a parcelu potřebuje prázdnou. V tom okamžiku dochází k problému. Místní obyvatelé nebo milovníci památek se začínají zajímat o to, jestli dům, který má být obětován, nemá hodnotu.“

Následuje nejen časově náročné kolečko bojů, vznikají petice, demonstrace, intervence. „Až nakonec, a to jsem teď velmi pesimistická, dojde k tomu, že náš milý developer vyhraje a ten dům zboří,“ uvažuje místopředsedkyně Klubu Za starou Prahu.

Kateřina Bečková si přitom je vědoma sílícího tlaku na stavbu nových, vyšších domů tak, aby se zástavba zahušťovala. Developeři nespí, říká, ale neustále pátrají po volných místech, co by se kde dalo zbořit, kde by se z třípodlažního domu dal postavit nějaký větší. Ve své podstatě je s tím Klub smířen.

Účelová ochrana

„Ale jen pokud mi neberou něco, co bych byla ráda, aby bylo zachováno do budoucnosti. To jsou pak ty okamžiky střetů. Když chtějí parcelu uvolnit, neohlížejí se na nějakou hodnotu původního domu.“

Zastavit je může tak akorát prohlášení domu za památku. „To je ale často velmi problematické, protože i ministerstvo kultury, které by mělo prohlášením za památku dům chránit před demolicí, takový krok dělá nerado. Říkají, že je to účelové. A pak už nám nezbývá skoro nic.“

Účelového jednání se podle ní dopouští i developeři, kteří někdy předkládají hned několik posudků, které si sami objednají a zaplatí. Úřady je ale mohou mylně považovat za nezávislé, odborné a na jejich základě rozhodnou, upozorňuje místopředsedkyně Klubu za starou prahu.

„Chce to čas – a nejde to u všech staveb. Musíme si včas vyhlédnout ty domy, které jsou ohrožené, nebo které mohou být pro developery zajímavé. A postarat se o ně tím, že je včas necháme prohlásit za památku. Samozřejmě jen pokud tu hodnotu mají. Pokud nemají, tak se prostě nedá nic dělat,“ uzavírá Kateřina Bečková.

