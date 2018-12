Po úspěchu na olympiádě je těžké najít další vrchol a novou motivaci, říká Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová je olympijskou vítězkou a mistryní světa v běhu na lyžích. Sportu se i po ukončení kariéry věnuje dál. Díky šesti medailím ze zimních olympiád si zažila vrchol slávy a společenského zájmu. „Byla to pro mě tvrdá a nelehká zkušenost. Žila jsem v tom dva roky, které pro mě byly velmi těžké,“ říká sportovkyně. Praha 17:33 11. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Neumannová | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Neumanová věří, že člověk se v charakteru už od dětství nemění. Neúspěch mistrovství světa v Liberci, na jehož přípravě se podílela a sklidila společně s dalšími organizátory velkou kritiku za financování projektu, její sebehodnocení změnil.

„Je pravda, že o všem teď přemýšlím podstatně víc. Začala jsem se orientovat na práci, kterou mohu ovlivnit od začátku až do konce sama. Nejsem součástí velkého týmu, kde je vždycky složité mít pod kontrolou celý výsledek, a dělám spíš menší akce,“ uvádí.

Vyhraněné a individuální zájmy

Olympionička, která má jednu dceru, poodhaluje své soukromí, když hovoří o životě bez partnera. „Každý z nás zná chvíle, kdy se toho nashromáždí víc. V tu chvíli by člověk uvítal podporu. Jinak si ale svůj čas ráda organizuji podle sebe a mám už dost vyhraněné zájmy a věci, které mě baví. Zdaleka ne každý by zapadl do režimu, který mě baví,“ říká a dodává:

„Vždycky je to něco za něco a naštěstí většinu věcí zvládám sama. Kromě toho mám spoustu přátel, kteří mi pomáhají.“

Co jí dělá radost? „Miluji Šumavu a miluji sport. Ale už trošku jiný, než když jsem závodila. V létě, když mám volný víkend, je značka ideál udělat si výlet po Šumavě na horském kole. A večer si dát vínko s kamarády. V zimě si zase vyrazit na lyže. Tento životní styl nesdílí zdaleka každý. Kromě toho ráda cestuji, mám nejraději severní Itálii. A když je možnost, tak mizím kousek víc na jih.“

Práce a dcera

Jaké cíle má člověk, který už dosáhl obrovského profesního úspěchu?

„Je těžké po výhrách na olympiádě najít další vrchol a motivaci k něčemu novému. K věci, které byste chtěla dosáhnout. Přiznám se, že v období, ve kterém jsem teď, je to kombinace práce, kterou dělám, a pomoci své dceři. Nicméně za rok, za dva už bude ve věku, kdy si bude chtít řídit své věci sama, a já budu mít zase o něco víc času. Baví mě dělat malé projekty, jako je Sport Fest na Lipně. A ráda bych to postupně trochu více rozvíjela.“

