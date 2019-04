Církev je rozdělená, řada kněží by se ráda vrátila do doby před papežem Františkem, říká kněz Jančařík

Katolický kněz a bývalý šéfredaktor nakladatelství Portál Zdeněk Jančařík si musel studia teologie prosadit před matkou i otcem. Dnes říká, že by si každý mladý člověk měl projít zkušeností toho udělat něco sám za sebe a samostatně. Velikonoční svátky pak prožívá především v obklopení salesiánské komunity věřících v Brně-Žabovřeskách, kterou vede. Praha 15:30 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Velikonoce jsou zcela jistě silnějšími svátky než Vánoce a tak je také prožívám. Vánoce považuji za svátky Coca-Coly, Santa Clause a je kolem nich velký ruch. O Vánocích se nejvíce prodává, znám to z nakladatelství. Je to svátek konzumu,“ dodává k významu duchovních oslav křesťanských svátků.

K tématu rozdělení církve a reforem, které ji v průběhu času ovlivnily, bývalý šéfredaktor Portálu říká:

„I když to není na první pohled patrné, církev rozdělena je. Řada kněží by se třeba ráda vrátila k latině. Ráda by trvala na všem, co bylo před papežem Františkem. Vůbec by neotvírala sexuální otázky, zvlášť ne zneužívání. Držela by baštu neochvějného pravověří. To je model z druhé poloviny 19. století, kdy byla církev víceméně uzavřená, hlásala neochvějnost a neomylnost své nauky a bojovala, nikoli však už zbraněmi, se všemi nepřáteli,“ vysvětluje.

Kněz se také dotýká veřejného sporu mezi kardinálem Dominikem Dukou a profesorem Tomášem Halíkem, který je lidmi mimo církev stereotypně chápán jako spor konzervativního a liberálního křídla římských katolíků.

„Myslím si, že je to příliš osobně vyostřené. Narazily na sebe dvě velké osobnosti. Neřekl bych, že kardinál Duka je kněz úplně starého střihu. Drží však určité pozice diplomatického arcibiskupa, který potřebuje také vyjít s vládci, kdežto Tomáš Halík je profesor a může si leccos dovolit. Také proto, že není mluvčí celé církve v Česku. Kloním se spíše k Halíkovi, s tím, že je třeba více komunikovat s ateisty, mnohem více jít na ulici a být blíže lidem,“ uvádí salesián.