Kavárna potmě v novém. Zákazníky v Praze budou opět obsluhovat nevidomí lidé

Na náměstí Republiky v Praze se od pondělí na více než dva týdny otevře Kavárna potmě, ve které obsluhují nevidomí lidé. Výtěžek tradičně půjde do sbírky Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu na pomoc zrakově postiženým. Novinkou letošního ročníku charitativní akce je umístění kavárny do mobilních modulů, které nahradí dosud používaný zatemněný autobus. Praha 7:25 3. června 2019

Pro hosty je v nové kavárně připravena řada překvapení, která probudí fantazii i smysly, lákají organizátoři. Návštěvníci si také budou moci poprvé vyzkoušet virtuální realitu nebo hmatový, sluchový a čichový stůl, a maximálně tak zapojit ostatní smysly.

Hosty budou v kavárně provázet lidé, kteří z role nevidomých nevystoupí většinou celý život.

Číšníci a barmani budou návštěvníky nejenom obsluhovat, ale také poradí, jak pomocí pomyslných hodinových ručiček najít hrníček na stole nebo jak využít sluch k orientaci v kavárenském prostředí. Novou podobu kavárna navrhla mladá designérka Adéla Bačová.

„Pracujeme s různými typy povrchů, odhlučněním, vodicími liniemi nebo ergonomií baru,“ odhalila něco z nového konceptu ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabriela Drastichová.

A dodala, že Kavárna Potmě letos pozve zájemce i na divadelní představení, k poslechu hudby či posezení ve společnosti známých osobností.

Kavárna potmě se vydává na svou pouť | Zdroj: Nadační fond Českého rozhlasu Světluška

Možnost vyzkoušet si na vlastní kůži život zrakově postižených mohou lidé i na dalších místech Česka.

Kavárna v podobě autobusu se ztmavenými skly zamíří koncem června na hudební festival Smetanova Litomyšl, v polovině července na Borůvkobraní do jihočeských Borovan, od 26. do 28. července na Letní filmovou školu do Uherského Hradiště.

V půlce srpna přijede kavárna potmě do Bzence na akci Ze zámku do zámku, od 23. do 25. srpna na Art Kus Festival do Trutnova, 30. srpna až 1. září bude v plzeňské Olympii a své letošní putování zakončí v polovině září v Jičíně na akci Město pohádek.

Kavárna potmě v Česku Praha (3. 6. – 20. 6.) - V Praze nás nejdete na náměstí Republiky před nákupním centrem Palladium.

Litomyšl (28. 6. – 30. 6.) - součástí festivalu Smetanova Litomyšl, který se koná 13. 6. až 7. 7. Autobus parkuje v ulici Jiráskova.

Borovany u Českých Budějovic (13. 7. – 14. 7.) - součástí Borůvkobraní, které se koná 13. až 14. 7.

Uherské Hradiště (26. 7. – 28. 7.) - součástí Letní filmové školy, která se koná 26. 7. až 4. 8.

Bzenec (17. 8. – 18. 8.) - festival Ze zámku do zámku.

Trutnov (23. 8. – 25. 8.) - součástí Artu Kus Festivalu, který se koná 22. 8. až 25. 8.

Plzeň (30. 8. – 1. 9.) - u obchodního centra Olympia.

Jičín (13. 9. – 15. 9.) - součástí festivalu Jičín Město pohádky, který se koná 11. až 15. 9.