Kdyby jednací řád nebyl, to byste teprve koukali, říká o parlamentních obstrukcích exministryně Buzková

Několik poslanců a poslankyň před nadcházejícími parlamentními volbami oznámilo, že se už znovu nechystá kandidovat. Na vině může být frustrace ze situace ve Sněmovně, kde se kvůli obstrukcím nedaří prosazovat konkrétní návrhy. Jak ale říká bývalá místopředsedkyně Sněmovny Petra Buzková (tehdy ČSSD), změnit stávající systém nebude jednoduché. „Neříkám, že jednací řád je ideální, ale je zatím ještě stále funkční," říká v podcastu Chyba systému. Chyba systému Praha 18:01 22. března 2025

„Myslím si, že je to určitě generační postoj,“ říká o rozhodnutí několika poslankyň a poslanců znovu nekandidovat exministryně školství Buzková, která dnes působí v advokacii.

„Když jsem přicházela do politiky, což byla raná 90. léta, tak pro nás to, jak dlouho ve Sněmovně budeme sedět, vůbec nebylo téma,“ dodává.

„Brali jsme to tak, že jsme šli do politiky, něco budujeme, o něco usilujeme, takže work-life balance, o kterém se mluví dneska, bylo tehdy slovo, které jsme zaprvé neznali, a zadruhé jsme nebyli zvyklí mít volný čas. Kdybychom chtěli mít volný čas, šli jsme dělat něco jiného,“ ohlíží se.

Podle Apoleny Rychlíkové je problém, že politika nedokáže nastavit podmínky, které by byly snesitelné. David Klimeš přidává, že politici mohou být i frustrovaní z toho, že nejsou schopni nic prosadit. „Když se na to koukáme, tak kolik věcí se vůbec ani nedostane přes první čtení,“ upozorňuje v podcastu Chyba systému.

„A máme extrémní množství mimořádných schůzí, což je takové plkání o programu a pak se mimořádná schůze stejně ani neotevře,“ doplňuje komentátor.

Rychlíková navíc upozorňuje i na genderový aspekt práce ve Sněmovně. „Vztahy se tvoří i neformálním networkingem a bývají to často ženy, kdo se i po vyčerpávajícím jednání, které v poslední době vídáme často, sbalí a jedou domů, protože nechtějí celý svůj život obětovat práci. Chtějí být přítomné pro svoje děti,“ popisuje.

Jednací řád

Petra Buzková ale varuje před změnou parlamentní procedury. „Kdyby jednací řád dneska nebyl, to byste teprve koukali, co by se tam dělo. Neříkám, že jednací řád je ideální, ale je zatím ještě stále funkční,“ míní.

„Spoustu věcí, které tady říkáte, chápu jako důležité. Rozhodně je nijak nechci ironizovat nebo umenšovat, ale nevím, jak byste je chtěli do jednacího řádu promítnout. Bohužel, řekněte mi, jak chcete do jednacího řádu zavést třeba to, aby se nedaly dělat obstrukce, a já vám řeknu, jak to obejdou,“ namítá Buzková.

David Klimeš se v tomto odvolává na ústavního soudce a právníka Jana Wintra: „On říká, že pokud někdo není schopen zformulovat myšlenku do dvaceti minut, tak žádnou myšlenku nemá.“ Klimeš na základě četby Wintrových prací navrhuje jako možné změny omezit dobu řečnění nebo odstranit přednostní práva.

Petra Buzková ale oponuje: „Těžko si dokážu představit, že vezmete předsedovi strany právo promluvit kdykoliv na jakékoliv téma. Nejsem si jistá, jestli by se takový zásah udělat dal. A jakmile to právo má předseda strany, nemůžete ho vzít předsedovi klubu, protože ten musí hájit zájmy klubu, což znamená, že také musí mít právo vystoupit kdykoli.”

Možnost časové lhůty je ale podle Buzkové představitelná. „To se asi udělat dá,“ věří. „Na druhou stranu chci potom vidět toho chudáka předsedajícího, jakým způsobem bude některému předsedovi strany vypínat mikrofon,“ poznamenává bývalá místopředsedkyně Sněmovny.

‚Bude to problém‘

Petra Buzková má také obavy z toho, zda by se úpravu jednacího řádu vůbec podařilo přijmout. „Vzpomínám si, když jsme se snažili přijmout zákon o vztahu obou komor. Pracovalo se na tom asi dva roky poměrně velmi intenzivně. Po dvou letech se komise rozpustila,“ vypráví.

„Samozřejmě, že dnešní opozice se bude snažit vyboxovat co možná největší práva pro opozici. Pak si bude rvát vlasy, až bude u vlády, protože vyboxovala práva pro budoucí opozici. Bude to problém,“ konstatuje a dodává, že pokud by se dělala novelizace jednacího řádu, žádný jiný zákon už by se v nejbližším roce nepodařilo přijmout.

Apolena Rychlíková doplňuje, že debata o jednacím řádu se hlavně u vládních poslanců navíc posunula do nové kampaně. „Říkají: ,Podívejte se na tyhle lidi: zamezují nám aktivně vykonávat naši práci, můžou za to, že v téhle zemi se nic nikam nehýbe, a my s tím nemůžeme nic dělat,‘“ všímá si.

Poslechněte si celý politický podcast Chyba systému.