Když dítě vyrůstá v mocenském prostředí, je zvyklé, že si s ním dospělí dělají, co chtějí, říká blogerka

Šíp Staňková tvrdí, že děti si pamatují, i když ne nutně vědomě, to, jak se k nim od malička přistupovalo. „Víme, že se rodíme s geny a teprve naše prostředí je zapíná. Víme, že neexistuje gen tloušťky nebo závislosti, že to jsou jen predispozice, které se projeví v atmosféře kolem nás,“ vysvětluje v pořadu Houpačky na Radiu Wave.

„Někdo to bohužel pořád vnímá tak, že to, co děti vnímají a co si myslí, není tak důležité, protože ony neví, co je pro ně dobré. Ale když dětem vnucujeme naši představu toho, co si mají myslet a co mají potřebovat, tak jim postupně rozbíjíme jejich vnitřní kompas. A i když se to zdá banální, může to mít dalekosáhlé důsledky v průběhu celého života,“ soudí Šíp Staňková.

Doporučuje proto snažit se vnímat vzorce chování, s nimiž přistupují rodiče ke svým dětem. „To, v čem dítě vyrůstá, považuje za normu. Prvotní vztahy s rodiči, s nejbližší rodinou formují to, jak bude dítě navazovat vztahy později,“ upozorňuje.

„Máme nad dětmi obrovskou moc. Dítě je bezmocné a závislé jenom na rodičích. Proto chci přistupovat k této moci odpovědně. Chtěla bych, aby ze svých dětí zbytečně netvořila lidi, kteří potřebují v dospělosti terapie nebo medikaci,“ přibližuje svůj přístup autorka projektu Děti jsou taky lidi.

Důležité je to podle ní proto, aby rodiče nepředávali svým dětem bolesti, které si sami zažili. „Málokdo z nás vyrůstal v respektujícím a přijímajícím prostředí. Právě proto, že ty naše emoce a projevy nebyly brány vážně, byly zlehčovány, zesměšňovány nebo potlačovány. V takovém případě nemá dítě jinou možnost než se odpojit od sebe sama, aby přežilo,“ říká Šíp Staňková.

Týrání se předává

Ve své knize Děti jsou taky lidi sesbírala Šíp Staňková stovky příběhů, se kterými se jí svěřili lidé na sociálních sítích.

„Nejvíc šokující pro mě bylo, že největší část příběhů se týkala sexuálního zneužívání v dětství. Když jsem se pak zahrabala do studií a rešerší, zjistila jsem, že je to každý sedmý kluk a každá třetí holka, kteří se v dětství potkají se sexuálním zneužíváním. V 90 procentech případů jde o dospělého, které to dítě zná – je z rodiny, z okruhu přátel, z kroužku, kněz, učitel,“ popisuje.

Často se dítě vůbec nikomu nesvěří. Stydí se, někdy ani netuší, že to, k čemu mezi ním a dospělým dochází, není v pořádku.

„Když dítě vyrůstá v mocenském prostředí, je zvyklé, že si s ním dospělí dělají, co chtějí. Když dítě necítí svoje hranice, tak buď nevnímá, že je překračují ti dospělí. Anebo to dítě vnímá tak, že to musí vydržet, protože dospělí mají nad ním moc,“ zdůrazňuje autorka projektu Děti jsou taky lidi.

Kdo byl ale sám týraný, ten může ubližovat vlastním dětem. „Ten koloběh se opakuje a oni svoji vnitřní bolest nedokážou ventilovat jiným způsobem než takto. Nikdo jim nepomohl, nikdo jim neukázal jinou cestu.“ Pomoct může podle Šíp Staňkové psychoterapie a psycholog, případně samostudium toho, jak vzniká u dětí trauma nebo emoční zranění.

