Malování na keramiku jim chybělo. Tři kamarádky si otevřely svou vlastní dílnu

Malování na keramiku nabízí všem zájemcům LaDílna, která vznikla v Krajinské ulici v Českých Budějovicích. Můžete si vyrobit vlastní originální hrneček na kávu nebo třeba misku na snídani. Jak dílna vznikla a jak funguje, zjišťoval Český rozhlas České Budějovice. České Budějovice 11:08 27. března 2019 LaDílna v Českých Budějovicích nabízí dětem i dospělým možnost malovat na keramiku. | Foto: David Peltán

„Máme připravené bílé keramické předměty, 33 krásných barev, řadu pomůcek, šablony, škrabátka, razítka a také desítky inspirací,“ zve Dominika Kovaříková.

Za vznikem LaDílny stojí tři ženy. „My jsme tři kamarádky, které spolu hodně zažily, trávily jsme spolu dost času při různých aktivitách a řekly jsme si, že malování na keramiku nám tady v Budějovicích úplně chybí. Měly jsme velké štěstí, že jsme získaly krásný prostor, který patří městu, je to taková historická dílna, kde se můžete krásně naladit, proto se jmenuje LaDílna,“ vysvětluje Marie Matějová.

V LaDílně neexistuje antitalent

Malování na keramiku je podle ní vhodné pro lidi všech věkových kategorií. „Můžete si tu vyrobit cokoli dle vlastní fantazie, případně podle inspirace, kterou nabízíme. Je to také krásná příležitost, jak obdarovat někoho skutečně od srdce,“ dodává Marie Matějková.

Všechno, co návštěvníci v LaDílně namalují, je poté ještě opatřeno průhlednou glazurou a následně vypáleno. „Nemusíte se bát o zdravotní nezávadnost, můžete opravdu z hrnečků pít, z mističek jíst a mít z toho radost dlouhé roky,“ připomíná Dominika Kovaříková.

Před otevřením LaDílny s kamarádkami navštívila několik podobných míst, aby posbíraly inspiraci. Také zjistily, že malování na keramiku je skoro až návykové. „Nejprve jsme samy všechno vyzkoušely, máme nejeden kousek, který běžně doma používáme. Je radost vidět, jak vaše ruce i ruce vašich dětí dokážou udělat z bílého kousku keramiky krásnou věc,“ říká.

Podle Marie Matějové v tomto případě neexistuje antitalent. „Já si myslím, že úplně každý dokáže pomocí barev a třeba šablon vytvořit opravdu krásnou věc, ze které se bude radovat,“ zdůrazňuje.

I puntíky se počítají

„I kdybyste měli namalovat jenom puntíky, tak si nad tím odpočinete, bude vás to těšit a když si hotový výrobek vyzvednete, budete mít radost,“ doplňuje.

LaDílna chce být navíc výjimečná tím, že tu není nutné zapisovat se do nějakého kurzu. „Můžete přijít jednorázově, když se vám to hodí, když máte čas. Pak vás nemusí mrzet, že jste se upsali na kurz, na který jste z poloviny nechodili,“ popisuje Dominika Kovaříková.

V současné době je otevřeno od pondělí do středy od 10 do 18 hodin a ve čtvrtek a v pátek od 10 do 15 hodin. Zakladatelky LaDílny budou ale sledovat, jaký je zájem, a jsou připravené v případě potřeby otevírací dobu upravit.