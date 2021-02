Kromě anestezie pomáhá i při léčbě depresí. Terapie psychedelickou látkou ketamin se nabízí také v Česku

„Spadla ze mě taková ta největší tíha. Mám víru v to, že mám nástroje, které vím, že už umím používat,“ popisuje svoji zkušenost s asistovanou terapií ketaminem Henryk. Je to přezdívka. Na přání respondenta nebudeme uvádět jeho pravé jméno. Ketamin Henrykovi pomohl poté, co bral několik let antidepresiva.

„Po antidepresivech jsem se cítil zbaven takových největších úzkostí a depresí, ale zároveň neskutečně utlumený. Nebyl jsem schopný prožívat radost, ale ani smutek. Prostě jsem se cítil emočně strašně zploštělý, jako taková mátoha,“ doplňuje Henryk.

Hlavní rozdíl mezi působením antidepresiv a ketaminu je, že psychedelika působí rychleji. Jedním z klinik, kde mohou asistovanou terapii ketaminem, je pražský Psyon.

„Ketamin funguje krátkodoběji, ale mnohem rychleji. To je ten rozdíl. A taky úleva u ketaminu bývá popisována jako větší než u antidepresiv,“ říká jeden z šestnácti terapeutů v Psyonu Stanislav Milotinský.

Při podání ketaminu v léčbě deprese je ale podle Milotinského zásadní právě terapeutická část. Klientovi pomůže, aby se na psychedelickou zkušenost připravil a pak ji zpracoval. A významně navíc prodlouží antidepresivní účinek ketaminu

„Když člověk podstupuje ketaminový zážitek, může v něm zažít mnoho věcí, úlevu, pocit uvolnění. Člověk může zažít různé stavy rozpadu vnímání sebe samého, že se mu poleví hranice a je schopný být v kontaktu s mnohými bolestmi, které můžou stát za vznikem deprese. Pak jsme tam my, abychom mu to pomohli udržet, aby to nezmizelo, což by se stalo, kdyby to bral člověk doma nebo někde na party,“ popisuje Milotinský.

Závislost a bezpečnost

V takovém případě by se mohl stát člověk na ketaminu závislý, varuje adiktolog Jakub Minařík. Pod dohledem terapeuta ale považuje užívání přípravku za bezpečné.

„Když jsou látky užívány v terapii a jsou užívány nějakým rozumným způsobem v terapeutickém kontextu, tak bych se toho rizika závislosti nijak zvlášť neobával,“ komentuje použití ketaminu adiktolog.

Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv ale deprese nepatří mezi indikace, u kterých by bylo možné ketamin využít. Pokud se k tomu lékař nebo terapeut přesto rozhodne, musí to mít vědecky podložené.

„V případě, že není v oběhu léčivý přípravek potřebných terapeutických vlastností, může lékař v souladu se zákonem o léčivech použít registrovaný léčivý přípravek způsobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku. Takový způsob však musí být dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky. V případě použití registrovaného léčivého přípravku off-label ale odpovídá poskytovatel zdravotních služeb za případnou škodu na zdraví nebo za usmrcení člověka, ke kterým v důsledku použití registrovaného léčivého přípravku off-label došlo,“ uvádí v písemném vyjádření Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Podle Stanislava Milotinského z Psyonu není ketaminová terapie vhodná pro každého, třeba pro těhotné, pro lidi s onemocněním srdce, jater nebo schizofreniky. Klinika Psyon aktuálně může poskytnout terapii asi deseti lidem měsíčně. Díky ketaminu se cítí výrazně líp i Henryk.

„Mnohem volnější, radostnější, bezstarostnější. Stavy předtím trvaly tak dlouho. Bylo to tolik let beznaděje a takového depresivního smutného stavu, že jsem teď neskutečně šťastný za to, že se teď cítím po x letech jinak,“ říká Henryk.

V Česku stojí terapie ketaminem přibližně 22 tisíc korun. Psyon proto jedná s dárci a pojišťovnami, aby byl tento druh léčby do budoucna finančně dostupnější. Například ve Spojených státech už asistovanou terapií ketaminem prošly tisíce lidí.