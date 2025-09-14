Kladrubský hřebčín překonal český rekord nejdelšího koňského spřežení. Předchozí vydržel 17 let

Dvanáct párů koní, délka 38 metrů, opratě, které váží jako dva pytle cementu – to je ve zkratce nový český rekord v podání Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Jezdcům se tam podařilo překonat zápis starý sedmnáct let a lidem ukázat něco, co ještě nikdo vidět nemohl – nejdelší spřežení v Česku.

Ze kladrubskou stájí zaměstnanci vynáší ojky a postroje a pomalu sestavují spřežení. Jedním z nich je vozataj Jiří Nesvačil junior, který celé spřežení povede. Jeho zápěstí jsou zatejpovaná – jen opratě mají 52 kilo. „Rozhodně to bude bolet,“ přiznává Nesvačil.

Kladrubský hřebčín má nový český rekord. Předvedli tam zatím vůbec nejdelší spřežení v historii. Byl u toho i reportér Českého rozhlasu Pardubice Josf Kopecký.

„Hlasový povel je rychlejší než ruční kvůli délce opratí. Reakce prvního a druhého páru je příliš pomalá. Všichni jsme udělali maximum pro to, aby to klaplo. Nejvíc záleží na prvním páru, to musí být ti naprosto nejspolehlivější koně,“ popisuje postup pokusu o rekord ředitel Národního hřebčína Jiří Machek.

„Tam bude zasloužilý jedenadvacetiletý plemenný hřebec a vedle něho dvanáctiletý vraník. Když k součtu jejich věku připočtu věk pana Nesvačila, tak dohromady je to 78 let zkušeností. Ty by měly být zárukou toho, že všechno dopadne dobře,“ dodává Machek.

Dvanáct párů koní, vždy černý vedle bílého, poté opouští nádvoří kladrubského hřebčína. Jiří Nesvačil junior řídí nově nejdelší spřežení v Česku.

