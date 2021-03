V USA i některých evropských zemích výrazně klesla porodnost. Na vině je omezení kontaktů i méně sexu

Místo baby boomu pokles porodnosti. Výzkumníci z německého Institutu Maxe Plancka poukazují na vůbec největší pokles porodnosti ve Spojených státech za poslední století. A zároveň upozorňují na to, že tento trend může trvat několik měsíců. Výrazně méně nově narozených dětí registrují taky některé evropské země. A to i přes to, že lidé kvůli pandemii koronaviru v posledním roce zůstávali častěji doma. Praha 17:49 18. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle německých vědců je propad porodnosti nejvýraznější za poslední století. (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výzkumná společnost Brookings Institution už loni v červnu zveřejnila studii, která počítala s poklesem počtu narozených dětí ve Spojených státech v roce 2021 o 300 až 500 tisíc. Zhruba ve stejný čas vznikla podobná studie taky v Evropě. A podle ní až polovina lidí ve Francii a v Německu, kteří plánovali loni děti, jejich početí odložili.

Počet obyvatel v Česku stoupl na 10,7 milionu. Za nárůstem stojí přistěhovalectví, klesla porodnost Číst článek

V Itálii se dokonce 37 procent oslovených lidí rozhodlo vůbec děti nemít. A pokles porodnosti potvrdily taky další evropské země – mezi nimi třeba Lotyšsko, Litva nebo Estonsko. V těchto zemích podle BBC na přelomu roku registrovali nejméně narozených dětí za posledních 20 let.

Důvodem nízké porodnosti je podle vědců kombinace několika faktorů. Profesor sociologie Philip Cohen z Univerzity v Marylandu upozornil na to, že pandemie koronaviru je pro mnoho lidí velmi složitým obdobím. Omezila se možnost seznamování. Lidé nemohou cestovat a jsou zavřená místa, kde by se mohli stýkat.

Podle studie z Kinsey Institute z Univerzity v Indianě je dalším důvodem to, že lidé mají méně sexu. Až 40 procent oslovených lidí ve studii uvedlo, že v pandemii měli méně sexu než dříve, podobné výsledky potvrdil i menší výzkum v Číně. V jižní Asii ale pokles nezaznamenali.

Největší propad za 100 let

Vědci z Institutu Maxe Plancka ve svém výzkumu upozorňují na to, že pokles porodnosti minimálně ve Spojených státech může trvat i několik měsíců. Při svém bádání se zaměřili na vyhledávání klíčových slov a hesel ve vyhledávači Googlu – například těhotenský nebo ovulační test, ranní nevolnost a další hesla spojená s těhotenstvím.

Loni v říjnu vědci předpovídali, že se ve Spojených státech v letošním únoru sníží porodnost o více než 15 procent. Nyní upozorňují na to, že pokles porodnosti potrvá nejméně do srpna, a že jde o nejvýraznější propad za poslední století. A potrvá podle nich déle než pokles porodnosti po finanční krizi v roce 2008 a dokonce déle než po velké hospodářské krizi v roce 1929.

Pandemie letos neskončí, předpovídá Světová zdravotnická organizace. Lze ale zamezit úmrtím Číst článek

Joshua Wilde z Institutu Maxe Plancka, jeden z autorů výzkumu, upozornil na to, že obvykle po ekonomických krizích a pandemiích následoval nejdřív propad v porodnosti, poté ale nárůst počtu narozených dětí. Po první vlně pandemie koronaviru to tak ale nebylo a lidé teď prý déle vyčkávají s početím.

Asie je výjimkou

Jsou ovšem i země, ve kterých je trend porodnosti opačný. Jde převážně o asijské státy. Například v Indonésii vláda počítá s tím, že se díky pandemii narodí o půl milionu dětí víc. A to i přes to, že během lockdownu vláda vysílala do ulic auta s tlampači, která varovala před nechtěným početím. Podle indonéské národní agentury zhruba 10 milionů žen přestalo během lockdownu používat antikoncepci, protože se nemohly dostat do nemocnic a do lékáren.

V Česku se porodnost během pandemie příliš nezměnila. Podle vyjádření Fakultních nemocnic v Motole a v Olomouci je natalita stabilní. Nemocnice nezaznamenaly vážnější propad ani významný nárůst počtu rodiček po jarní vlně koronaviru.