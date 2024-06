Klimatických žalob proti firmám a společnostem ve světě přibývá. Částečně kvůli climate-washingu

Korporace a obchodní sdružení po celém světě obdržely od roku 2015 přibližně 230 klimatických žalob. Dvě třetiny těchto případů začaly podle analýzy Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment po roce 2020.

Londýn 22:36 27. června 2024