‚Je to klimatická válka.‘ Australská herečka se kvůli snížení uhlíkové stopy vzdá práce v USA

Not environmentally ethical to build a life across two continents. Time to make a sacrifice. pic.twitter.com/4gFVImMeMg — Yael Stone (@YaelStone) January 7, 2020

Yael Stoneová oznámila, že se vzdává americké zelené karty a vrací se zpět do rodné Austrálie. Herečka, která je známá ze seriálu Orange is the New Black americké společnosti Netflix, chce omezit svojí uhlíkovou stopu a bojovat v „klimatické válce“. Ke konečnému rozhodnutí vzdát se práce ve Spojených státech Stoneovou motivovaly masivní požáry v Austrálii, píše server televize CNN.