O změně klimatu budou na všech školách učit akreditovaní pedagogové, plánuje anglický region

Region, kde kdysi začínala průmyslová revoluce, chce nyní zahájit i zelenou revoluci. V každé základní a střední škole v severním anglickém regionu, který zahrnuje Newcastle, Northumberland či North Tyneside, by měl vyučovat o klimatických změnách pedagog s akreditací ze speciálního vzdělávacího programu OSN. Tu má zatím 80 anglických učitelů, 2000 dalších je v přípravě a 50 nových se přihlásí každý den. Londýn 18:52 1. srpna 2019

„Tohle je naše příležitost stát se prvním regionem na světě, který splní tento cíl OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Je to také závazek – každému dítěti chceme poskytnout prvotřídní environmentální vzdělávání – a dosáhnout takového pokroku tak brzy je skvělé,“ uvedl starosta nejsevernějšího anglického regionu Jamie Driscoll pro The Guardian.

Právě on přišel s iniciativou, aby na všech státem financovaných základních a středních školách o klimatických změnách vyučovali akreditovaní učitelé. V úterý byl jeho plán na zasedání kabinetu schválen.

Zaměstnanci škol by se podle něj měli zapojit do online vzdělávacího programu pro učitele, jehož dokončení trvá zhruba 15 až 20 hodin a je plně hrazen. Učivo by obsahovalo například hodiny o globálním oteplování i dopadech klimatických změn, včetně témat spojených se zdravotnictvím, zalesňováním, ekonomikou nebo mezinárodním vyjednáváním, popisuje server EcoWatch.

„Vzdělávání o klimatických změnách je nezbytné pro všechny na severovýchodě Anglie, aby pochopili závažnost situace. Mít akreditovaného učitele pro změnu klimatu v každé státní škole znamená, že všem školákům budou poskytnuty přesné a relevantní informace o příčinách a důsledcích globálního oteplování,“ uvedla pro deník vedoucí projektu Meryl Batchelderová.

„Žáci si také musí být vědomi možných strategií, jak klimatické změny zmírnit, a adaptačních opatření,“ pokračovala s tím, že akreditace pro učitele v programu OSN povede k efektivní výuce na školách.

Driscoll do úřadu nastoupil letos v květnu. Hned první den ve funkci vyhlásil v regionu klimatickou nouzi. Podle britského deníku mluví také o zavedení mýtného na třech mostech křížících řeku Tyne ve snaze zamezit znečištění životního prostředí.