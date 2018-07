Více než polovina firem pro zaměstnance klimatizaci nezajistí, zjistil průzkum

Zhruba čtyři z deseti firem mají pro své zaměstnance během horkých dnů klimatizované alespoň některé prostory. Vyplývá to z aktuálních odpovědí podniků, které byly součástí pravidelného průzkumu ČSOB Index očekávání firem. V průběhu června a července se ho zúčastnily čtyři stovky malých a středních firem. Praha 14:30 26. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Anna Kottová

Klimatizované prostory pro své zaměstnance má podle průzkumu čtvrtina firem, další firmy nabízejí takové prostory jen části zaměstnanců. Naopak více než 60 procent firem pro své zaměstnance klimatizaci nemá. Jak uvádí mluvčí ČSOB Patrik Madle, podniky své peníze raději investují jinam.

„Firmy jsou často v prostorách, kde by musely kvůli instalaci klimatizace provést nákladnou rekonstrukci. Navíc jsou s tím spojené vysoké provozní náklady,“ vysvětlil Madle pro Radiožurnál. „Je proto přirozené, že upřednostňují spíše investice do rozvoje a zvýšení konkurenceschopnosti. Což potvrzují i výsledky našeho kvartálního sledování nálady mezi těmito podniky.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Ondřeje Luštince

Lidé raději otevírají okna

I v budovách, které klimatizaci mají, si ale lidé často raději otevřou okno, popisuje Jana Kučerová ze společnosti EURAMCO, která spravuje kancelářské prostory nedaleko pražského Václavského náměstí.

„Z naší zkušenosti víme, že nájemci, kteří hledají nové kancelářské budovy, často poptávají možnost otevíratelných oken,“ říká Kučerová. „I když třeba naše budova má pasivní větrání, což znamená, že pro její funkčnost je lepší, když okna zůstanou zavřená. Ale nájemci přesto chtějí mít možnost si okna otevřít.“

Přitom moderní budovy jsou podle Kučerové projektované tak, aby se nájemce o vzduch a jeho kvalitu nemusel starat téměř vůbec. Může si ale samozřejmě upravovat jeho teplotu. Jenže právě teplota v kanceláři může být problémem a důvodem sporů, upozorňuje Petr Houska, projektový manažer společnosti Skanska Property Czech Republic.

„Všechny naše budovy, co stavíme, nemají otevíratelná okna. A je to naprosto zištný důvod: čím méně necháte uživatele ovládat celý ten systém, tím je to efektivnější,“ uvedl Houska. „Eliminují se tím ztráty tepla a potažmo zimy. Z praxe máme ověřeno, že čím víc dáte uživatelům na výběr, každý má svoje individuální preference, takže většinou se ani neshodnou.“

Klimatizace není jen pro větší pohodlí. Může upozornit na jiné problémy, ale i způsobit zdravotní obtíže Číst článek

Chladící trámy

A dochází pak ke sporům, jestli bude v kanceláři 22 nebo třeba 24 stupňů. Pracovníkům také může být nepříjemný studený vzduch, který na ně kvůli klimatizaci fouká. Takový problém už ale v moderních budovách nenastává, dodává Houska. Podle něj jsou totiž trendem poslední dekády takzvané chladící trámy.

„Je to technologie, která je, řekněme, přívětivější k uživateli v kancelářích. Nefouká na vás žádný studený vzduch jako u staromódní technologie takzvaných fan coilů. Technologie chladících trámů pracuje s principem, kdy chladný vzduch na vás pozvolna klesá jenom svojí vahou,“ vysvětluje Houska. „Studený vzduch má přirozeně tendenci klesat. A ten vzduch není třináctistupňový, ale třeba sedmnácti, osmnáctistupňový. Takže je to i pocitově příjemnější.“

Takový způsob chlazení pak nepřináší ani nepříjemný průvan, dodává Houska. Trendem podle něj je, aby budovy nabízely uživatelům příjemné prostředí, ale aby přitom jejich provoz nebyl příliš nákladný.