Klokánky mají obavu ze zkrácení doby pobytu v jejich zařízeních. Změny má přinést nový zákon

Ohrožené děti do čtyř let budou moci zůstat v zařízeních poskytujících okamžitou pomoc maximálně dva měsíce. Teď to je půl roku. Se změnou počítá novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která míří ve Sněmovně do třetího čtení. Mezi některými provozovateli zařízení na ochranu ohrožených dětí, jako jsou třeba Klokánky, to vyvolává obavy. Hostivice 21:16 13. května 2024

Ředitelka Fondu ohrožených dětí Hana Kupková mi ukazuje jeden z bytů v hostivickém Klokánku. Pečovatel se zrovna chystá uložit k polednímu spánku zhruba ročního Jiříka.

„Někdy děti můžou chodit k rodičům na vycházky a právě v rámci zvyšování rodičovské kompetence se propouštějí na zkoušku na víkend, aby to nebylo tak, že hned předáte dítě a nemáte jistotu, co se s ním děje. Takže vidíme návraty, u Jiříka bude nejspíš vše v pořádku,“ říká Hana Kupková.

Jedna teta nebo strejda, jak tady pečovatelům říkají, má na starosti čtyři děti. A to vždy na týden. Pak se dospělí vystřídají. V průměru zůstávají děti v Klokáncích tři až čtyři měsíce.

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí zkrátí maximální dobu pobytu v takových zařízeních pro děti do čtyř let, s výjimkou sourozenců, na měsíce dva. A právě z toho má Hana Kupková obavy.

„V současné době tady míváme děti ve věku do čtyř let, která nemají kam umístit pracovníci OSPODu a znamená to, že když to direktivně zakážou, tak se bude porušovat zákon,“ vysvětluje.

„V současné době by se to pro tento rok týkalo nějakých 57 dětí, které by musely být umístěny do přechodné pěstounské péče. Už teď platí metodický pokyn, že přechodná pěstounská péče má přednost před naší péčí. Což je naprosto v pořádku, ale bohužel ti přechodní pěstouni nejsou,“ dodává Kupková.

Nepřestávat hledat pěstouny

Podle Barbory Křižanové z Iniciativy 8000 důvodů, která usiluje o to, aby děti vyrůstaly v původní nebo náhradní rodině, ale situace s pěstouny tak špatná není.

„My máme zhruba něco přes 700 přechodných pěstounů v rámci České republiky, ale je potřeba říct že máme nové zájemce, přihlašují se noví lidi, v krajích se objevují nové žádosti o pěstounství jak přechodné, tak dlouhodobé,“ říká Křižanová. Zároveň ale upozorňuje na to, že je potřeba nové pěstouny stále hledat.

„To není nikdy ukončené číslo, protože někteří pěstouni odcházejí, hledají se noví, vždycky je velmi důležité se kontinuálně věnovat hledání nových lidí a zájemců. Takže to samozřejmě není jednoduché, ale chtěla jsem upozornit na to, že nejde udělat rovnítko mezi tím že kolik dětí máme, tolik potřebujeme pěstounů.“

Děti do 3 let

Od 1. ledna 2025 by měly přestat existovat dětské domovy pro děti do tří let. „V dětských domovech do tří let je asi 440 dětí, ale je třeba říct, že jenom 130 dětí je tam do věku tří let. Ostatní jsou starší, dokonce tam máme i teenagery, pro které je to absolutně nevhodné prostředí,“ popisuje vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí Zdislava Odstrčilová.

U každého dítěte do tří let se teď vytváří plán, kam bude nejpozději v lednu příštího roku umístěno. Některé se vrátí ke svým biologickým rodičům.

„Což je pro nás preferovaná varianta. Samozřejmě jsou situace, kdy se dítě nemůže vrátit, protože situace v biologické rodině je taková, že je nereálné, aby se tam dítě vrátilo, ale není to situace všech 130 dětí,“ doplňuje Odstrčilová.

Část dětí pak zamíří k přechodným pěstounům. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí počítá taky se zvýšením odměn pěstounům a se zjednodušením procesů spojených s náhradní péčí o děti.