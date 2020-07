Knihovna Pražského arcibiskupství se stěhuje. Vzácná historická sbírka míří do Strahovského kláštera

„Hned, když jsme přišli, cítím tady staré časy. Tak namátkou, pochází z roku 1540 přesně,“ vytahuje archivář Vít Kochánek z police jednu z nejstarších knih arcibiskupské knihovny. „Jedná se o bibli, která byla vytištěná v Antverpách.“

Bible z Antverp ale rozhodně není ideální knížkou například do tramvaje, má totiž tak půl metru na výšku. „A dobrá tři kila,“ směje se Kochánek.

Místností vede jenom úzký průchod. Zbytek knihovny tvoří krabice nebo knihy. „Tak první je krabice, dá se někam do volného prostoru. My už máme za sebou kilometry knihoven,“ říká jeden ze stěhováků. Pracovníci najaté firmy ukládají do krabic postupně jednu knihu za druhou.

V policích nejsou jenom svazky s náboženskou tématikou, ale i jiné tituly. „Najdeme tu i tituly z oblasti přírodních věd, léčitelství, lingvistiky. A velmi cenné jsou také tisky zabývající se architekturou, dějinami umění a sběratelstvím,“ říká mluvčí arcibiskupství Jiří Princ.

Sbírka, u které je přibližná hodnota 60 milionů korun a možná i víc, bude nově ve strahovské knihovně tamního kláštera. „Mají tu knihovnu obrovskou. Mají na to specializované přístroje a především mnoho odborníků,“ doplňuje Kochánek.

Knihy plánuje církev po přestěhování ukázat lidem, doteď k vidění nebyly. Zájemci si ale budou muset počkat, podle Kochánka to bude tak za dva, tři roky.

Historické knihy se přemístí do Strahovského kláštera. | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK