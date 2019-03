Knihovna bez knížek. Místo nich půjčuje nářadí, elektroniku, hry nebo sportovní vybavení

„Rozjetím LOT podporujeme sdílenou ekonomiku a navracíme věcem svůj smysl,“ stojí na stránkách pražské Library of Things. Právě tuto myšlenku se snaží obě fungující knihovny podpořit. Dávají k dispozici předměty, které většině z nás jen leží někde ve skříni a které využijeme jen jednou za čas. „Chceme celkově omezit spotřebu. Aby se skoncovalo s nekonečným nakupováním a vyhazováním věcí,“ řekla dobrovolnice z brněnské knihovny věcí Eliška Motyčková.

Knihovna věcí Brno

O otevření takzvané Knihovny věcí Brno se zasloužila organizace Mladiinfo ČR. Lidé v ní najdou přes stovku různorodých předmětů k zapůjčení. Mohou si je přijít prohlédnout buďto osobně do Štefánikovy ulice, nebo si na internetových stránkách knihovny otevřít online katalog. Tam jsou předměty roztříděné do několika kategorií a u každého z nich je vidět, zda je aktuálně k dispozici a kolik jeho půjčovné stojí.

Češi ročně utratí desítky tisíc korun za oblečení, ukazuje studie. Nejvíce vyhledávají zboží ve slevě Číst článek

Základ věcí nakoupila organizace sama s finanční podporou nadace Via. Dál chce ale repertoár rozšiřovat především prostřednictvím darů od lidí. „Teď před létem se nám budou nejvíce hodit sportovní věci, které si můžou lidé půjčit a vzít tady do parku, případně různé společenské hry nebo nářadí,“ objasnila Motyčková. Předměty podle ní lidé nemusí ani darovat na dobro, ale mohou je organizaci pouze zapůjčit a po nějaké době si je opět vyžádat zpět.

Slavnostní otevření knihovny se uskutečnila minulý týden na první jarní den. „Teď je to hlavně o propagaci. Rozdali jsme v Brně letáčky a snažíme se zviditelnit i na sociálních sítích. Věříme, že se to brzy rozjede,“ shrnula Motyčková. Hledají k sobě do týmu také dobrovolníky, kteří jim s provozem pomohou. Aby se o knihovně dozvědělo co nejvíce lidí, plánují také uspořádat workshopy.

Pražská Library of Things

Předchůdcem prostoru v Brně je pražská Library of Things, která v červenci oslaví své dvouleté výročí. Nejnáročnější po tu dobu je podle zakladatele Petra Žabky udržování knihovny v provozu a její rozvoj při tom, když všichni, co se na tom podílejí, zároveň buďto pracují nebo studují. „Velkou výzvou je synchronizace celého týmu a distribuce informací,“ sdělil Žabka iROZHLAS.cz. I tak ale od svého vzniku zaznamenali více než 300 výpůjček.

Workshop řezání skla a výroby skleniček v pražské Library of Things Prague. | Foto: Library of Things Prague

Svým obsahem je tato knihovna o něco větší než ta brněnská. V regálech je v současnosti zhruba 180 předmětů, „od nářadí přes hudební nástroje až po věci na sport a cestování,“ řekl Žabka.

Nejvíce půjčovanými věcmi jsou projektor, vrtačka, detektor elektrického vedení, krosna a teď v zimě to byly také běžky. Naopak mezi předměty, které se půjčují jen zřídka, jsou některé společenské hry nebo třeba sušička na ovoce. Někteří lidé přicházejí jednorázově pro konkrétní předmět, jiní do knihovny zavítají opakovaně. „Máme radost, že se k nám lidé navrací a že si uvědomují, že oproti klasické koupi je tu alternativa v podobě naší knihovny,“ vyjádřil se Žabka.

Kromě toho, že si zájemci přijdou půjčit nějakou věc, je také možné zúčastnit některého z častých workshopů. „Chceme lidem ukázat, že není potřeba vždy jít do obchodu, ale lze si věci také vytvářet vlastnoručně. A tím se také něco nového naučit a zabavit se,“ vysvětlil jejich účel Žabka. Návštěvníci se již mohli naučit vyrábět květináče, pracovat s kůží nebo šít. V dubnu se chystá kurz výroby voskovaných ubrousků.

Vůbec první knihovnou věcí v Česku byla ta v Goetheho institutu. Ta už v současnosti nefunguje, ale i tak si tam pár zbylých předmětů můžete stále zapůjčit, například stroj na výrobu placek nebo gramofon.