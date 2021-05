‚Kdyby Richterovou umístili do středu, vše by bylo jinak.‘ Koalice sklidila kritiku za málo žen ve vedení

V úterý představila koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) svůj program, se kterým míří do podzimních sněmovních voleb. Více než program a slogan „Vraťme zemi budoucnost“ zaujal některé uživatele sociálních sítí fakt, že na pozici lídrů stanula jediná žena. Na twitteru se například snesla vlna kritiky, která koalici vyčítala nedostatečné zastoupení žen. Server iROZHLAS.cz požádal o reakci na kritiku lídry koalice i další členy stran. Praha 0:10 20. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie, za kterou koalice Pirátů a Starostů nezávislých (STAN) sklidila kritiku. | Zdroj: Facebook Česká pirátská strana

„Piráti se Starosty genderové kvoty příliš nenaplňují,“ okomentoval úterní tiskovou konferenci koalice Pirátů a STAN na svém twitterovém účtu například ekonom Lukáš Kovanda. Mezi 14 lídry totiž stanula jen jedna žena - Olga Richterová z Pirátské strany.

Kovanda nebyl jediný, kdo upozornil na genderovou nevyváženost. „Jediná žena jako krajský lídr na koaliční kandidátce Pirátů a Starostů, to je málo. Mrzí mě to. To jsme si měli lépe pohlídat,“ přidal se Patrick Zandl, pirátský zastupitel v Brandýse nad Labem a v Boleslavi.

Server iROZHLAS.cz požádal o reakci předsedy obou stran. „Ta fotka mohla vyslat zprávu, která není úplně pravdivá. Kritika byla například na barvu obleků nebo to, jestli měla Olga Richterová sukni. To mi přijde dost zvláštní. Zastoupení žen u nás nestojí na druhé koleji,“ reagoval předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Předseda STAN Vít Rakušan ke kritice uvádí, že jde o zkreslení právě kvůli vzniklé fotografii, která podle něj nevypadá zrovna reprezentativně.

„Pozice lídra je vlastně věc, která nevypovídá o reálném zastoupení žen na kandidátce. Troufám si říct, že mezi zvolenými poslankyněmi a poslanci za Piráty a Starosty bude až 30 procent žen. Já to vnímám jako nešťastnou vizuální prezentaci skrze jeden obrázek,“ vyjadřil se Rakušan.

Červené šaty

„Bylo to to první, co mně na tiskovce padlo do oka. Nevím, proč paní Richterová neměla nějaké hezké červené nebo modré šaty. Ona tam mohla zářit. Ačkoliv je malá postavou, tak svojí energií, názory, intelektem a prací vyniká. Kdyby ji umístili do středu, vše by se vnímalo jinak,“ komentovala fotku poslankyně Věra Kovářová (STAN).

Jediná žena jako krajský leader na koaliční kandidátce pirátů a starostů, to je málo. Mrzí mě to. To jsme si měli lépe pohlídat. — Patrick Zandl (@tangero) May 18, 2021

S názorem, že jedna žena je málo, souhlasí i její stranický kolega Jan Farský. „O funkci nebylo více zájemců, každá žena, která lídrem chtěla být a kandidovala, tak uspěla. Musíme nadále pracovat na tom, aby byla politika více zajímavá a dostupná pro ženy, protože takhle je to špatně,“ řekl.

Podle Farského je to vidět na příkladu krajské a komunální politiky, kde je zastoupení žen mnohonásobně větší. „Politika po krajskou úroveň umožňuje být každý den doma, ale sněmovní politika vyžaduje to, že několik dní v týdnu končíte tak pozdě, že se k dětem nedostanete a ráno vyjíždíte tak brzo, že děti ještě nejsou vzhůru. U mužů se to akceptuje, ale u žen se to akceptuje daleko méně a mají to složitější,“ dodal.

Reakce Richterové byla stručná. „Na předních místech kandidátek máme řadu kompetentních žen. Poměr zastoupení není ve finále vyrovnaný, což je dáno i výrazně menším počtem uchazeček o přední čela kandidátek,“ odpověděla redakci v zaslané SMS.

Muži mužům. Zpátky do minulosti. Umím si představit, že mnohým z nich ani nepřišlo, že tu něco nesedí. Protože je sice 2021, akorát že v Česku. #fail https://t.co/HRviFh2dtj — Jana Ciglerova (@janacigler) May 18, 2021

‚Nástroje k řešení jsou‘

Ředitelka Fórum 50 % Veronika Špincová k genderové vyváženosti uvádí, že existují způsoby a nástroje, jak všechny politické strany motivovat, aby na kandidátky dávaly více žen.

„Například Polsko, ačkoliv ho považujeme za konzervativní zemi, tak má kvóty na kandidátní listiny na zastoupení žen a mužů. Jak politické strany, tak vláda a stát jsou velmi rezistentní k řešení tohoto tématu,“ uvádí Špincová.

Podle ní jsou na straně Pirátů i STAN v tomto ohledu velké rezervy. „Ani jedna z těchto stran do důsledku nedošla k tomu, jak je to zásadní téma a ty rezervy tam jsou. Snahu jím uznat musíme, ale bohužel ještě nepřinesla žádné ovoce. Mohla by být větší,“ dodává.

Vedoucí národního kontrolního centra pro gender a vědu Akademie věd Marcela Linková považuje za chybu zejména to, že na zahájení volební kampaně byla vidět pouze Richterová.

„Považuji to za velice nešťastné, zejména vzhledem k tomu, na jaké voliče a voličky se tyto strany zaměřují a jaký program hájí. Domnívám se, že tomuto aspektu měli věnovat pozornost a minimálně se k tomu explicitně vyjádřit a vysvětlit, s jakými překážkami se ve svých stranách potýkají ve snaze zvýšit zastoupení žen na kandidátkách a v jejich vedení,“ uvádí.

Linková také vysvětluje to, že zkušenosti některých českých političek i výzkumy prokazují, že české politické prostředí je toxické a urážlivé k ženám. Některé postoje, komentáře a názory jsou konsternující. Je tedy zjevné, že kromě časové náročnosti velkou roli hraje právě prostředí, do kterého političky vstupují.

Pro podzimní volby představila program a kandidátky také koalice SPOLU. Jediným ženským lídrem je zde předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která povede kandidátku v hlavním městě.

