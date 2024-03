Kočka není nízkoúdržbový pes. I když zůstává jen doma, vyžaduje pozornost, zdůrazňuje veterinářka

Právě jste se vrátila z Indie, kde jste přednášela na konferenci a pak pro domácí chovatele. Co jste vlastně přednášela?

Pro chovatele jsem měla přednášku o chování koček a jejich základních potřebách. Je takových pět základních pilířů: musí mít místo pro odpočinek, musí mít přístup k hlavním zdrojům, což je žrádlo, kočkolit, voda, a potom je také potřeba, aby se k nim chovatelé chovali hezky a zacházeli s nimi podle jejich potřeb.

Když si někdo pořídí domů dobrovolně kočku, tak s ní zachází hezky, ne?

Měla jsem případ jednoho chovatele. Bylo to hrozně roztomilé, protože se kočka vylizovala, dělali jsme vyšetření, všechno jsme vyloučili a vyšlo nám, že má psychický problém. Takže jsem mu říkala, co všechno musí doma změnit.

Jak se pozná psychický problém u kočky?

Kočka může dělat něco, co nám vadí. Může buď škrábat, často mňoukat, anebo se může vylizovat na břiše – najednou má na bříšku krátkou srst. A toto byl ten případ. Říkala jsem mu, co všechno musí doma změnit, aby se ta kočka cítila líp. On mi říkal: Já se přece nebudu měnit kvůli kočce, to je blbost.

Po několika měsících se z něj stal nadšeným majitel kočky, protože změnili to, co bylo potřeba, a ta kočka se změnila taky a přestala se vylizovat.

Ale veterinární péče a veterinární praxe ve vztahu ke kočkám, potažmo chovatelům je v Indii jaká?

Na veterinárních univerzitách se kočičí medicína vůbec neučí. Bohužel se to děje i u nás, takže to není žádná výjimka. A přitom jde hodně dopředu, protože kočky jsou relativně nenáročné ve srovnáním se psy.

Kočka ale není nízkoúdržbový pes. Potřebuje od nás pozornost i doma, obzvláště když je jenom tam.

Měla jsem přednášky o infekčních onemocněních, anémii a také o chování. O něm se neučí prakticky vůbec nic.

Co to je cat-friendly přístup?

Je to přístup, jak zacházet s kočkou. Hlavně na veterině. Kočka je malá šelmička, která je zároveň kořist a zároveň lovec. Takže když je někde, kde ji může něco lovit, což je právě veterina, tak může bojovat o život. A čím hůř se k ní chovatel i veterinář chovají, tak tím bude i víc bojovat.

Musím se k ní chovat tak, aby se nebála, to znamená netahat za krkem. Hodně se traduje, že takto přenášela kočka koťata, ale dospělou kočku takto nosí jenom něco, co ji chce sežrat.

Když to kočce udělám, tak jí sice způsobím pocit zamrznutí, ale příští návštěva pro ni bude ještě mnohem horší, takže je možné, že už ji nikdo nechytí.

Když jste toto přednášel v Indii, tak jak na to reagovali?

Chodili za mnou mladí hoši a říkali, že se jim to strašně líbí, že jim to nikdy nikdo takto hezky neřekl. Byla jsem úplně dojatá.

