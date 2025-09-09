Koleje zlínské univerzity prošly rozsáhlou opravou. Studentům nabízí pohodlné a úsporné bydlení

Zlínská Univerzita Tomáše Bati dokončila poslední etapu rekonstrukce kolejí v budově U12, bývalém baťovském internátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Rekonstrukce zahrnovala modernizaci tří a půl pater, tedy zhruba jedné třetiny budovy s kapacitou 144 lůžek.

Nové buňky na bydlení, interiérové vybavení se spoustou úložného prostoru a čistota. To jsou hlavní věci, které si chválí studenti, kteří se na nové koleje stěhují.

„Mně se líbí, jaké tady jsou kuchyňky, že je tady hodně úložného prostoru a nestěžovala bych si na nic. Je to tady čisté a moderní. Jsem velice spokojená,“ hodnotí nové vybavení na kolejích studentka prvního ročníku bakalářského studia Johanka Krhůnková.

„Je tady dost místa na oblečení a na všechny věci, které si chceme vzít,“ doplňuje Matěj Učinovský, další z čerstvých vysokoškolských studentů.

Jednotlivé buňky se rekonstruovaly téměř po 35 letech. „Jde o buňky, které jsou rozděleny na dva a dva studenty. Mají vlastní sociální zázemí a vlastní kuchyňku,“ popisuje ředitel kolejí a menz zlínské univerzity Michal Navrátil.

Nové vybavení a opatření

Kromě buněk s moderním interiérovým vybavením mají studenti na kolejích v budově U12 k dispozici také posilovnu, komunitní místnost, kde najdou kávovar s chytrou lednicí a časem také troubu, která není běžnou součástí kuchyňky v buňce.

Do budoucna bude v pátém patře také místnost pro studenty se specifickými potřebami. Na kolejích dělají kroky i směrem k udržitelnosti. Před rokem na střechu například namontovali fotovoltaickou elektrárnu.

„Do sprch jsme namontovali spořiče vody, aby si studenti nemohli pustit vodu a nechat ji téct celý den. Navíc jsme přistoupili k zateplení vnitřních prostor, protože nemůžeme udělat zateplení zvenku,“ popisuje Michal Navrátil další opatření.

To je hlavně kvůli památkářům, kteří mají na rekonstrukci památkových budov vysoké nároky. Po rekonstrukci 144 lůžek zůstala kapacita budovy stejná, a to 380 lůžek. Zbylých téměř 240 lůžek univerzita rekonstruovala v předchozích letech.

45 milionů korun

Změnilo se však takzvané kolejné, které se studentům na nových buňkách zvedlo. „Kolejné na zrekonstruované části činí za lůžko 5 400 korun. Předtím to bylo zhruba 4 300,“ říká Michal Navrátil.

Celkově vyšla poslední etapa rekonstrukce budovy kolejí U12 na 45 milionů korun. 60 procent zaplatilo příspěvkem ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a 40 procent si hradila univerzita sama.

Celkově teď mají všechny univerzitní koleje k dispozici bydlení pro 1159 studentů. Do budoucna by se však měla kapacita rozšiřovat. Nový projekt by vznikl kousek od náměstí T. G. Masaryka.

„Máme hotový plán na vybudování dalších kolejí pro zhruba 160 studentů, ale nemáme finance. Z toho důvodu hledáme formu financování. Byl by to takzvaný PPP projekt – někdo by to zafinancoval a my bychom si to potom odbydleli,“ popisuje ředitel kolejí a menz Navrátil.

Koleje neustále hledají volné kapacity, které by mohly studentům poskytnout a už teď patří ve Zlíně k největším poskytovatelům lůžek. Pro letošní akademický rok třeba koleje navýšily kapacitu v budově Max32 v centru Zlína, a to pro 40 studentů. Přesto stále asi 360 lůžek chybí.

