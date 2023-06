Kolik stojí dítě? Vstupní náklady jsou 50 až 150 tisíc korun, měsíčně pak 5 až 9 tisíc, vypočítává poradce

„V průměru stojí měsíčně malé dítě kolem pěti šesti tisíc korun. U starších to bude až devět tisíc korun. Do toho ale nepočítám školky a vysokou školu,“ vyjmenovává v pořadu Houpačky Radia Wave majetkový poradce Bujko. Rodinám radí, jak si vytvořit rezervu, a mladým párům pomáhá spočítat, kdy si založení rodiny mohou dovolit.

Zmíněných pět až devět tisíc korun měsíčně představují výdaje jen na dítě. „Mnoho mých klientů nepočítá, že s dítětem jsou spojené další náklady. Třeba na benzín, pokud nebydlíme ve městě a jezdíme s dítětem na nějaké koníčky. Případně když dítě bereme s sebou na dovolenou,“ připomíná poradce.

Částka se postupně zvyšuje například podle toho, kolik toho dítě sní.

Desítky tisíc stojí i takzvané vstupní náklady, výdaje před narozením dítěte. „Záleží, jestli chce rodina koupit všechno nové, nebo jestli už děti mají, nebo jestli jim někdo z okolí může pomoct. U našich klientů se ale vstupní částka bude pohybovat v intervalu mezi 50 a 150 tisíci korunami,“ říká poradce.

„A navíc je potřeba se zamyslet nad nepřímými náklady. Budu potřebovat udělat v bytě stavební úpravy, aby mělo dítě svůj pokoj? Budu potřebovat koupit další auto?“ nadhazuje, nad čím by se mladý pár měl zamyslet.

Připomíná, že tyto částky platí jen pro dítě, které je zdravé a nepotřebuje další péči, speciální výživu nebo léčebné pomůcky.

‚Všichni ví, co dělat‘

Na výdaje spojené s dítětem je lepší si našetřit předem, doporučuje Bujko. „Na běžném účtu by měly být nějaké peníze navíc, aby inkasa a trvalé příkazy odešly i v případě, že se zpozdí výplata,“ zdůrazňuje.

„Na spořícím účtu by měl být násobek měsíčních nákladů, kdyby se rozbilo auto, nebo kdybychom přišli na pár měsíců o práci,“ pokračuje v radách poradce a dodává: „A třetí složkou jsou střednědobé a dlouhodobé rezervy, kde se připravujeme na věci, které se velmi pravděpodobně, nebo určitě stanou. Jako je právě narození dítěte.“

„Taky ale říkám, že my poradci jsme jako trenéři ve fitku a výživoví poradci. Všichni tak nějak víme, co bychom měli dělat pro to, abychom byli hubení a zdraví, ale ne vždy to děláme,“ shrnuje význam své profese.

