Utéct dvakrát před válkou způsobí trauma. Olaně z Doněcku pomáhá komunitní centrum pro matky s dětmi

Nové komunitní centrum s názvem Slunečnice přivítalo množství návštěvníků z Ukrajiny, především matek s dětmi. Služeb střediska využila i Olana s dcerou, které do Prahy uprchly ze Záporoží. Před ruskou agresí utekly již podruhé, pocházejí totiž z Doněcku, ovládaném separatisty od roku 2014. Praha pro uprchlíky zároveň připravuje systém pro zapojení dětí do školní výuky. Některé městské části ale hlásí kapacitní problémy. Praha 7:15 19. března 2022

Komunitní centrum Slunečnice - tento nápis v češtině i ukrajinštině nově zdobí plot u kostela svatého Vojtěcha v pražských Dejvicích. Hned vedle visí ukrajinská vlajka.

Zázemí pro uprchlíky z Ukrajiny otevřela Charita Česká republika přímo ve svatostánku nedaleko Národní technické knihovny. Centrum slouží hlavně matkám s dětmi.

Olana sice přijela do Česka v pondělí, ale pochází z Doněcku a před ruskou agresí tak prchá už od roku 2014. Útrapy války se na ní viditelně podepsaly. Z únavy má velké kruhy pod očima a nepřítomný pohled. Mluví tiše.

„V červnu 2014 jsme se museli poprvé schovat do krytu, protože na nás začaly padat bomby. Žili jsme tam celý rok. Doma se při útocích vysypala všechna okna, popadaly střešní tašky, všude byl písek. Bylo to opravdu velmi nebezpečné,“ popisuje pro Radiožurnál ukrajinsky.

V roce 2015 začaly na dvůr dopadat rakety a rodina se rozhodla území samozvaných republik opustit. Do Ruska nechtěli, a tak jim nezbylo nic jiného, než sehnat převaděče. „Prodali jsme úplně všechno, co jsme měli, abychom mu mohli zaplatit. On nás v noci převezl do Arťomovsku.“

Rodina se přesunula do Mariupolu a poté do Záporoží. „Tam jsme chvíli žili. Potom muž onemocněl. Měl rakovinu a v roce 2018 na ni zemřel,“ rozpláče se Olana.

Útěk do zahraničí

V slzách ale pokračuje ve svém vyprávění a dostává se až do současnosti. Válka je totiž dostihla i v Záporoží.

„Přes zahradu přeletělo letadlo. Já jsem zakopla, měla jsem strach. Dcera se vyděsila, začala plakat a křičet. Myslely jsme si, že nás začnou bombardovat. Moje dítě uteklo na chodbu, okamžitě si lehlo na zem. Bylo to hrozné. Letadlo nás přeletělo a začalo bombardovat Dnipro.“

A tak se rozhodly znovu utéct. Mnoho hodin strávily ve vlaku, kde se nedalo hnout. Deset hodin čekaly na polské hranici. Tam jim dali dobrovolníci najíst a Olana s dcerou nasedly do autobusu směr Praha, kde jim nabídla azyl paní, která má sama s migrací zkušenost.

Volnočasový program pro děti centrum nabízí od pondělí do čtvrtka, vždy od 9 do 12 hodin | Zdroj: Městská část Praha 6

Olanina dcera o kousek dál vybarvuje omalovánky. „Nebojím se o sebe, ale o dceru. Moje holčička se hrozně bojí lidí v uniformě, třeba i policejní. Bojí se letadel. Bála se, když jsme třeba větrali, bála se rozbitého skla. Je poznamenaná na celý život,“ popisuje matka.

Kolejnice před oltářem

Právě na rodiče a děti je komunitní centrum zaměřené. Od pondělí do čtvrtka od 9 do 12 hodin nabízí volnočasový program pro děti. Na klavíru jsou česko-ukrajinské bajky a pohádky. Na stolech rozložené omalovánky nebo stavebnice lego.

O kus dál tři chlapci hrají fotbálek. Náhodný pozorovatel by těžko odhadl, že právě utekli ze země, kde zuří válka a rakety dopadají na porodnice i nemocnice.

Pod oltářem jsou deky a koberce. Na nich jedna dobrovolnice staví dřevěnou železnici s malou holčičkou. Jiní dobrovolníci si mezitím povídají s dospělými, co by potřebovali, o jaké aktivity mají zájem oni nebo jejich děti.

„Chceme vědět, jaké mají zájmy. Jestli třeba stojí o kurzy českého jazyka, nebo chtějí umístit děti do školy, do školky, také kolik mají dětí, věk dětí. Proto si píšeme seznam, abychom zaznamenali jejich potřeby,“ vysvětluje koordinátorka centra a překladatelka Nikol Bakoš.

„Lidé mají různé potřeby. My chceme především zmapovat, jací lidé přijdou a jaké budou mít potřeby. Určitě budou přicházet matky s dětmi a potřebují nasměrovat na školní a předškolní zařízení,“ doplňuje ji zástupce ředitele Arcidiecézní charity Praha Pavel Šimek.

Málo míst v školách

Praha 6 zároveň připravuje systém, který by sloužil k zaznamenání ukrajinských dětí, aby je mohli postupně zařadit do výuky. Už teď jich je na území městské části přes 500.

„Potřebujeme je umístit do škol a do školek. Víme, že se nám to nepodaří, protože už před válečným konfliktem jsme měli naše školy a školky plné z 95 %,“ vysvětluje Radiožurnálu radní pro školství Prahy 6 Marie Kubíková z ODS. Radnice proto zvažuje i výstavbu kontejnerových škol a vytipovává k tomu vhodné pozemky.

Městská část, podobně jako další, také shání ukrajinské i české učitele a připravuje adaptační skupiny pro děti prchající před válkou. Na ty navážou kurzy českého jazyka i plnohodnotná výuka.

Centrum se nachází v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích | Zdroj: Městská část Praha 6

Adaptační skupiny plánuje i Praha 7. „Dvě skupiny chceme otevřít hned po skončení jarních prázdnin na počátku příštího týdne, další se budou postupně přidávat. Dvě adaptační skupiny otevřeme také pro menší děti školkového věku. Ty budou situovány ve dvou nebytových prostorách městské části,“ napsala Radiožurnálu radní Prahy 7 pro oblast školství a vzdělávání Hana Šišková (Praha 7 Sobě).

Aktuálně řeší sedmá městská část umístění asi 60 dětí, jejich počty ale rychle narůstají. Podle radní Šiškové je potřeba rychle upravit hygienické předpisy tak, aby mohly vznikat nové třídy ve školách a školkách.

„Je třeba řešit možnost využití dalších nebytových prostor, které doposud nebyly pro školská zařízení kolaudovány. Bez nových rychle dostupných a dostatečně objemných kapacit školských zařízení bude situace již v dohledné době neudržitelná,“ dodala radní.

Praha 1 má v mateřských a základních školách skoro 60 dětí. Dalších 35 žádostí je na odboru školství, ale kapacitně je už pouze 25 míst.

Lépe na tom je Praha 10. „Celkově jsme schopní přijmout přibližně 300 dětí ukrajinských uprchlíků, tedy ještě asi 90 nad rámec vyřízených, řešených a aktuálně podaných žádostí,“ uvedl mluvčí radnice Jan Harmník.

‚Batůžková výzva‘

Zároveň vznikají podobné aktivity, jako je komunitní centrum Prahy 6, i jinde v metropoli. Třeba pobočka Městské knihovny v Korunní ulici připravila na úterní odpoledne neformální setkání pro ukrajinské maminky s dětmi.

„Myšlenka vznikla ve chvíli, kdy se u nás minulý týden objevila paní a říkala, že má u sebe ubytovanou ukrajinskou maminku, mladou paní se čtyřletou holčičkou. A že jsou hodně osamělí, že tu nemají kamarádky ani žádné kontakty,“ řekla Radiožurnálu knihovnice Berenika Haladová. Dětem tak nachystali různé knížky nebo pexeso.

Jedním z cílů komunitního centra Prahy 6 je také překonat izolaci příchozích uprchlíků. Pro děti si tu ale přichystali ještě jeden bonus. Spolu s Charitou totiž od lidí vybírají dětské aktovky a tašky. V nich rodiče s dětmi nechávají pastelky, plyšáky, lahve na vodu i svačinové boxy.

„Poprvé jsme vybírali batohy tuto sobotu na farmářských trzích. Během šesti hodin u stánku Charity jsme vybrali asi stovku těchto batohů. V této batůžkové výzvě budeme pokračovat,“ říká mluvčí Prahy 6 Jiří Hannich.